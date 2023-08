Gratta e Vinci, centra cinque numeri su sei: la vincita arriva così

Gratta e Vinci, ecco un’altra vincita – sicuramente non assai importante – ma molto curiosa. Ha beccato cinque numeri vincenti su 6 del tagliando

Se giugno è stato un mese straordinario per i Gratta e Vinci, col colpo anche di 6milioni di euro – il massimo che si può vincere con questo gioco – piazzato a Torino, quello di giugno è iniziato nel migliore dei modi. Sì, in questo caso non parliamo di una vincita straordinaria, ma sicuramente assai curiosa, così come raccontato da Agimeg.it.

A rimanere sotto la lente d’ingrandimento è di nuovo il Lazio, e precisamente la tabaccheria 23 di via Prenestina Antica 220 a Palestrina, in provincia di Roma. Sì, in questo caso il colpo è stato piazzato con il Miliardario Maxi, un tagliando tra i più amati e che, a dire il vero, rispetto a quello che è l’andazzo in generale, sta regalando anche delle importanti vincite. Ma come detto in questo caso specifico non fanno notizia i 500euro che il fortunato scommettitore ha portato a casa, ma la maniera in cui è riuscito a piazzare il colpo.

Gratta e Vinci, trovati 5 numeri vincenti su 6

In questo tagliando che ha un valore commerciale di 10 euro, ci sono sei numeri vincenti. Oltre ai vari bonus e moltiplicatori che potrebbero permettere di portarsi a casa una bella somma. E bene, l’uomo in questione non ha vinto con un gioco “secondario”, ma con quello principale, quello identico per tutti i tagliandi che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo in circolazione.

Cinque numeri beccati sui sei del proprio biglietto, e una vincita di 500euro visto che sotto ogni numero ovviamente c’erano appunto 100euro come premio. Insomma, non altissima ma decisamente particolare e probabilmente anche un poco l’amaro in bocca perché magari si immaginava di vincere qualcosa in più. Insomma, si continua a sognare con i Gratta e Vinci. E i sogni sono quelli che fanno girare il Mondo e che regalano emozioni. Beh, forse in questo caso hanno regalato solo una mezza vacanza. Ma meglio di niente…