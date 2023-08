Tennis, uragano di curve in Grecia: il bikini rovente manda tutti su di giri

Tennis, la vacanza in Grecia volge al termine, ma c’è ancora tempo per un paio di scatti bollenti: la wag infiamma Instagram.

Una vacanza da single, o quasi. Perché la wag più caliente del Nuovo Continente sarà anche partita senza la sua dolce metà, ma ciò non significa certo che abbiano rotto. Anzi, le cose tra Nick Kyrgios e Costeen Hatzi vanno alla grande. Come sempre, del resto, dal momento che sono cotti l’uno dell’altra.

Molto semplicemente, mentre lui cerca di rimettersi in sesto e di dare una svolta a questa stagione disastrosa – non è mai sceso in campo, fatta eccezione per una partita giocata a Stoccarda, per via di un infortunio – lei è partita alla volta dell’Europa. Lo ha fatto insieme al resto della sua famiglia, godendosi le spiagge paradisiache della Grecia e prendendosi una pausa dagli impegni che caratterizzano la vita delle wag. I due piccioncini hanno comunque continuato a dedicarsi pensieri d’amore a mezzo social, per scacciar via la nostalgia. Non era mai accaduto, da quando stavano insieme, che rimanessero separati così a lungo.

Costeen è ormai, a tutti gli effetti, l’ombra del bad boy del tennis. Si amano talmente tanto che hanno già deciso di sposarsi, solo che non è dato sapere quando e dove. E non sappiamo nemmeno, a dirla tutta, se la proposta di matrimonio ufficiale sia già arrivata o meno. Di certo convoleranno a nozze quanto prima, considerando che hanno già comprato casa insieme e che non sembrano avere dubbi sul fatto di voler trascorrere il resto della vita l’uno accanto all’altra.

Tennis, curve da Slam e bikini da podio: che fascino Costeen

Ma torniamo alle vacanze in solitaria della Hatzi, che a breve – stando a quanto hanno riferito su Instagram – si ricongiungerà con il suo amato Nick, che nei giorni scorsi ha fatto notizia per via di un gigantesco tatuaggio a tema Pokemon che gli prende tutta la schiena. Non prima di aver fatto battere forte il cuore dei suoi follower, però, con una serie di scatti che faremo sicuramente fatica a dimenticare.

Negli ultimi posa in bikini e chi la conosce, o ha dato un’occhiata al suo profilo, potrà immaginare quale impatto abbia avuto questa foto in costume sui suoi follower. Ne indossa uno di colore arancione che fa deliziosamente pendant con la sua pelle abbronzata e baciata dal sole della Grecia e che enfatizza, come se non bastasse, le sue curve mozzafiato.

Lo stesso Kyrgios si era innamorato, prima ancora di conoscerla, grazie ad una sua foto circolata sui social. Non ci stupirebbe scoprire, perciò, che questo scatto abbia fatto lo stesso effetto su qualcuno dei suoi fan, bella com’è. Siete d’accordo?