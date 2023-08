Sorpresa Natan: “Il Napoli ha in mano un asso”

Dopo la delusione avuta da Danso, per la difesa il Napoli sta pensando a un colpo a sorpresa: potrebbe arrivare Natan dal Bragantino. Ecco perché piace a Garcia.

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare di Natan, il nuovo obiettivo del Napoli per la difesa, e di Koopmeiners dell’Atalanta, ancora nel mirino di De Laurentiis.

“Continuo a stare incollato al telefono“, ha ammesso D’Angelo, “e finalmente è venuto fuori che si dovrebbe essere sulla strada giusta per il difensore del Napoli. Anche se è sempre meglio usare sempre il condizionale… Dopo aver perso gli obiettivi principali, il prescelto dovrebbe essere questo ragazzo brasiliano: si parla di Natan“.

Natan Bernardo de Souza, meglio noto come Natan, è un calciatore ventiduenne brasiliano, difensore centrale mancino del Bragantino. Nato a Serra, nello Stato di Espirito Santo, Natan ha iniziato la sua carriera con il Flamengo e ha esordito nel 2020 contro il Palmeiras. Nel marzo del 2021 è andato in prestito al Red Bull Bragantino. E a fine stagione, il club ha esercitato il diritto di riscatto. In tutto l’affare è costato 4,5 milioni.

“Ci aspettavano un nome di questo tipo, un profilo giovane, e non molto conosciuto“, ha continuato il giornlista. “Natan è uno che tra un anno può diventare una bella scoperta, come Kim e Kvara. Ho chiesto a chi conosce il campionato sudamericano e mi hanno detto che è già pronto per la Serie A. Dicono sia un asso“.

Chi è Natan, il nuovo obiettivo del Napoli: “Fortissimo fisicamente“

“Pare che sia molto forte, anche fisicamente, ruvido e con personalità. Un centrale mancino per completare le coppie di Rudi Garcia. Può costare intorno ai 6 milioni. Anche qualcosa in meno”, ha specificato il giornalista.

“Koopmeiners è un giocatore che il Napoli segue da quando aveva diciott’anni“, ha continuato l’intervistato. “Un centrocampista di grande qualità e di livello internazionale. Per De Laurentiis sarebbe un’operazione intelligente che offre tante alternative e può far cambiare sistema di gioco a Rudi Garcia. Inoltre calcia bene da fuori area e sarebbe un valore aggiunto, perché è uno specialista dei calci piazzati, compresi i rigori“.

“E i rigori, parliamoci chiaro, l’anno scorso hanno creato problemi agli azzurri. Completerebbe perfettamente la mediana. Però costa parecchio. Bisogna capire se De Laurentiis è pronto a un esborso cospicuo e se non ci sono altri club interessati”, ha concluso il giornalista.