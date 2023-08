Gratta e Vinci, doppia vincita e giallo risolto: tutto in una città

Gratta e Vinci, doppia vincita e giallo risolto: tutto in una sola città. Le probabilità sono ridicole ma è successo davvero

Otto milioni di euro in 15 giorni. No, non è uno scherzo, ma è quello che successo a Torino nello spazio di così poco tempo. Perché se a inizio giugno è arrivata la vincita più alta di sempre, quella di 6milioni di euro al Vinci in Grande, poco dopo ne è arrivata un’altra, sempre milionaria.

Due milioni di euro con il Miliardario Mega, quella che costa 10euro, e che è stato strappato a Carmagnola, nella ricevitoria in Viale Eloisia Barbaroux, il 18 giugno. Così racconta Agimeg.it, che sottolinea, inoltre, che un altro giocatore sempre a giugno e sempre ovviamente nel capoluogo piemontese, si è aggiudicato un’altra somma di denaro clamorosa con un Gratta e Vinci: parliamo di 20mila euro, che sono tanti soldi con un gioco, che in questo caso c’è da dirlo la vita non è che te la stravolgano, ma ti permettono, e su questo non ci sono dubbi, di toglierti qualche sfizio: la macchina, o un viaggio, o un orologio – che molti comprano anche come investimento – insomma, averceli i soldi e poi poter decidere.

Gratta e Vinci, tutto a Torino

Adesso partiamo da un fatto: trovarsi a Torino in questo momento potrebbe essere forse il momento migliore per farlo, vista la fortuna che in questi mesi sta girando in Piemonte. E se siete lì un salto in tabaccheria noi, al posto vostro, lo faremmo senza dubbio, magari per comprare anche un tagliando da 5 euro, quello che permette di vincere al massimo 500mila euro. Un sogno.

C’è da dire però che riuscire di nuovo a trovare un tagliando vincente, a Torino, in questo momento, appare una cosa assai difficile, visto che già le probabilità di vincere sono quelle che sono, poi riuscirci all’interno di una regione o addirittura nella stessa città e una cosa così ardua che forse è meglio mollare.

Rimane comunque un pensiero: quanto probabilità ci sono che escano Gratta e Vinci milionari nella stessa città in così poco tempo? Una su diversi milioni. Ah, e ricordiamo infine che per quanto riguarda il Vinci in Grande c’è stato un piccolo giallo, dovuto al fatto che la ricevitoria, almeno inizialmente, non sapeva nulla del fatto che proprio in quel posto era stato staccato il biglietto. Poi il sito ufficiale del Gratta e Vinci – così come Agimeg.it – ha fatto chiarezza.