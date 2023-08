Tennis, le foto inedite in bikini ti faranno sudare: mai vista così

Tennis, gli scatti del fotografo francese ti lasceranno senza fiato: con quel bikini indosso è una vera e propria bomba sexy.

Qualche settimana fa ha vinto il suo primo titolo in doppio. Possiamo quindi dire, a gran voce, che la sua carriera è finalmente entrata nel vivo. E che, alla luce di ciò, è assai probabile che tra non molto si inizi a parlare in maniera ancor più insistente di lei, che a suo modo è già, comunque, la beniamina indiscussa dei social.

Poco importa se prima dell’Itf di Monastir, in occasione del quale ha trionfato in coppia con l’amica e collega Lucia Llinares, non avesse ancora ottenuto, nell’ambito del tennis, risultati degni di nota. Siamo certi che Lola Marandel saprà rifarsi alla grande, in futuro, e che la sua popolarità è destinata ad aumentare a dismisura. Famosa, d’altra parte, lo è già da tempo, la tennista d’Oltralpe il cui profilo Instagram è ricco di contenuti “scottanti”. Oltre che per il suo talento, infatti, l’atleta di Cannes è famosa anche per il suo fascino incommensurabile.

Ed è stato proprio facendo leva su di esso, in maniera molto intelligente, che è riuscita a farsi largo sui social network e a far sì che molti cybernauti la conoscessero. Le foto e i video che posta le hanno dato, senza ombra di dubbio, una grossa mano. Lola è talmente sexy che quando posa in un certo modo, sfoggiando certi capi, vince a occhi chiusi. Non ha neanche bisogno di sforzarsi più di tanto, mettiamola così.

Tennis, Lola Marandel in bikini come non l’avete mai vista

Ecco perché quando ci siamo imbattuti in delle sue foto inedite, in una bacheca che non è la sua, abbiamo pensato di farvi un “regalo”: quello, cioè, di condividerlo con voi. Non fosse altro perché confermano quello che affermiamo da sempre, e cioè che la Marandel è una delle tenniste più sexy che ci siano sulla faccia della terra.

Gli scatti in questione provengono dalla bacheca di un fotografo francese, Alexix Dubois, che è riuscito ad immortalare la bella Lola rendendo pienamente giustizia al suo autentico splendore. Le foto sono un concentrato di bellezza e sex appeal e siamo certi che vi faranno “sudare”.

La tennista posa in esse prevalentemente in bikini, facendo sfoggio delle sue curve perfette e del suo sorriso, talmente bello da confondere le idee. Il lato B che sfida la forza di gravità, unito ad un costume che ben valorizza il suo generoso décolleté, fa di queste immagini dei veri e propri cimeli da custodire.