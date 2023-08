Gratta e Vinci, non Turista per sempre ma vacanze pagate: basta un numero

Gratta e Vinci, niente Turista per sempre ma le vacanze pagate – e anche qualcosa in più – ci escono. Per il colpo basta un numero solo

Non sarà Turista per sempre, ma poco ci manca, visto che il colpo è sicuramente pagato e le vacanze saranno pagate, e forse rimane qualcosa. Anzi sicuro rimane qualcosa.

Si conferma un’estate ricca di sorprese che sta regalando delle vincite clamorose a chi decide di comprare un tagliando e che non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. Dai 6 milioni di euro a Torino con il Vinci in Grande, ai 2 milioni di euro a Como con il Miliardario, al lingotto di 10mila euro con un altro Miliardario, quello da 5euro. Insomma, delle cifre importanti che stanno venendo a galla tutte adesso, in questo periodo di fere ferie, con un certo interesse e con una voglia di andarsene in giro per il mondo. Ecco, adesso vi raccontiamo quanto successo ad un 30enne di Terni – così raccontato da Agimeg.it – che ha acquistato un Turista per sempre e per poco il Turista per sempre non lo ha fatto davvero. Di sicuro si è portato a casa una vincita clamorosa.

Gratta e Vinci, il colpo è da 500mila euro

“Un nostro cliente abituale viene a prendere ogni giorno il caffè qui da noi – ha raccontato ad Agimeg Francesca Evangelisti, titolare del Ristocaffé in via Walter Lessini 8 a Terni – ed insieme al caffè acquista spesso anche un Gratta e Vinci”. E questo Gratta e Vinci, il Turista per sempre, si è rivelato quello giusto, quello vincente, quello che ha permesso una vincita clamorosa.

Non sono serviti né bonus e nemmeno segni, è bastato centrare solamente il numero fortunato, che in questo caso è stato il 25. Nel momento in cui lui ha grattato la somma ha visto spuntare 500mila euro. E non sappiamo, purtroppo, quello che ha provato, visto che a noi una cosa del genere non è mai successa. Il 30enne quindi accorgendosi dell’enorme vittoria ha deciso di renderlo pubblico agli imprenditori. E così si regalerà una bella vacanza sicuro.

Vincite di questo tipo sono naturalmente rare: i Gratta e Vinci possono essere divertenti se si prova la fortuna una tantum, diverso è quando si eccede finendo nella ludopatia. Perché le vacanze e le ferie, si sa, le si pagano con il lavoro di tutto l’anno. E solo in pochissimi hanno questa fortuna di farsi pagare il conto dalla Dea Bendata.