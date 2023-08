Calciomercato Roma, non solo Marcos Leonardo: “Può partire subito”

Sembra che la Roma sia ancora interessata al giovanissimo Marcos Leonardo, veloce centravanti del Santos e della nazionale Under-20 brasiliana.

L’affare è complicato, e ai giallorossi servirebbe comunque ancora un altro uomo in attacco. Secondo Matteo De Rose, giornalista de laroma24.it, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, sarà difficile chiudere un accordo con il Santos.

L’intervistato si è dilungato sugli affari in entrata della Roma e ha fatto un po’ il punto della situazione, trattando di Marcos Leonardo, Renato Sanches e della fine della trattativa con il West Ham per Scamacca (ora più vicino all’Inter).

“Su Marcos Leonardo, Tiago Pinto e la Roma in generale ci fanno sapere che è uno dei profili su cui c’è interesse“, ha rivelato De Rose. “La Roma segue il ragazzo già da un po’ di tempo, ma non è cambiato molto negli ultimi due mesi. Lo tengono sotto stretta osservazione, ma è un interesse. Oggi chiude il mercato brasiliano in entrata, il Santos dovrebbe trovare un sostituto di questo giocatore. La Roma però non è in una fase di trattativa avanzata”.

Più Renato Sanches che Marcos Leonardo: “Alla roma servono centravanti“

Un colpo più probabile è quello che porta a Renato Sanches. “Credo che Sanches lo si voglia fare in prestito e quindi a prescindere dalle cessioni. Con il PSG i rapporti sono ottimi, ma ovviamente anche il PSG punta a farci il più possibile. Più si avvicina la fine del mercato più l’acquirente ha il coltello della parte del manico. Credo sia lui il centrocampista per la prossima stagione“.

“In uscita per la Roma ci sono ancora Spinazzola e Karsdorp. Entrambi, però, non hanno grandissimo mercato. Poi, ufficialmente, sul mercato risulta solo Karsdorp. Se arriva un’offerta per Spinazzola, la Roma lo cede”.

“La Roma ha assoluta esigenza di un centravanti“, ha aggiunto De Rose. “E sarebbe servito già da questo mese. Mourinho ha lavorato questo mese con Belotti ma non è il prototipo del centravanti di manovra che gli piace. Avendo solo lui è stato difficile nei test amichevoli lavorare al meglio. Manca pochissimo alle partite ufficiali, Marcos Leonardo viene da un mondo diverso, una cultura diversa, avrebbe bisogno di ambientarsi un attimo“.

“La sensazione è che sia a caccia di una o due punte, una simil-Marcos Leonardo e una più esperta attendendo l’uscita di Belotti, perché per Mourinho, l’ex Torino, può partire anche subito”.