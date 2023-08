Gratta e Vinci, era il suo giorno: doppia vincita in pochi minuti

Gratta e Vinci, era sicuramente il suo giorno: una doppia vincita in pochi minuti. Ecco quello che è successo nella provincia di Lecce

C’è poco da fare. Quando è il tuo giorno è il tuo giorno. Quindi qualunque cosa tocchi, in quei casi, diventa oro. Ed è proprio quello che ha raccontato Agimeg.it proprio in questi giorni, svelando i dettagli di quella che è stata una doppia vincita clamorosa piazzata a Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce.

Allora, partiamo dalla prima vittoria, quella riuscita attraverso il Gratta e Vinci. Il tagliando in questione è il 100X, che permette, qualora si becca proprio questo moltiplicatore, di sognare in grande. Bene, l’uomo in questione non ha centrato la vincita massima, ma ha trovato un 20X e, sotto il simbolo vincente, c’era la cifra di 50euro. La moltiplicazione in questo caso è semplice e ha portato ad una vincita di mille euro. Mica male. Ma sicuramente l’uomo, come detto, sentiva che quella era la sua giornata. Non contento dopo aver incassato la cifra in questione ha deciso di provare la fortuna con un altro gioco, in questo caso il 10eLotto ogni 5 minuti. Volete sapere come è andata a finire o lo immaginate? Ve lo diciamo noi cos’è successo, senza problemi.

Gratta e Vinci, ecco un’altra vincita

Sì, ha vinto di nuovo. Una somma ancora maggiore di quella che aveva portato a casa qualche istante prima. L’uomo con il gioco in questione ha centrato un 8 più un numero oro. Incredibile.

L’importo di questa vincita come detto è andata oltre i mille euro che già la giornata senza dubbio gliel’avevano svoltata. In questo caso, con questi numeri centrati arricchiti anche dal bonus, il totale ha portato 3mila euro. Aggiunti ai mille, ovviamente. Quindi in pochissimi minuti la Dea Bendata ha deciso di regalare 4mila euro puliti all’uomo. Giornata svoltata in primis ma anche il mese d’agosto è stato completamente svoltato. Sì, perché adesso si può pensare tranquillamente a quella che è una bella vacanza magari doppia se è già stata fatta in alcune mete che senza quei soldi forse non sarebbero state raggiungibili. Insomma, un doppio colpo clamoroso. E poi dite che la fortuna non ci vede. Ci vede benissimo, ci vede.