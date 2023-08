Gratta e Vinci, colpo da 1 milione ma è senza scampo: dovrà offrire al bar

Gratta e Vinci, il colpo è da 1milione di euro e lui è senza scampo. Dovrà offrire per forza al bar. Ma se la caverà davvero con pochi euro

La fortuna è stata doppia. Qualora a vincere sia stato uno del Paese. Perché c’è pure la possibilità che a portarsi a casa un milione di euro sia stato un uomo di passaggio. Difficile, ma non impossibile. Di certo c’è una cosa: la vincita è stata clamorosa. E la Dea Bendata ha deciso di regalarla in un paesino che ha 34 abitanti.

Sì, proprio così. Una delle vincite più importanti per un Gratta e Vinci, piazzata in uno dei paesi più piccoli d’Italia. Quando si dice la fortuna. La storia è raccontata da Agimeg.it che svela i dettagli del clamoroso colpo con la lotteria istantanea. Un colpo che cambia la vita. Il fatto è successo a Ponte Molino Baffoni, frazione di Nova Feltria, un comune in provincia di Rimini. Un comune che conta solamente 34 abitanti. Ed è evidente che si sappia tutto di tutto e si sappia soprattutto chi ha acquistato quel Gratta e Vinci da 20euro, il 100X, che con tre numeri trovati dentro, uno addirittura per due volte, ha regalato una somma da far girare la testa.

Gratta e Vinci, il colpo è clamoroso

Tre numeri per quattro cifre grattate, il colpo è stato piazzato in questo modo senza la necessità di prendere un moltiplicatore. Sì, nessuna necessità. Come detto il milione di euro è stato vinto con il 100X, che anche nei giorni scorsi con un bel moltiplicatore, in questo caso, ha regalato mille euro ad un altro amante dei Gratta e Vinci.

Ma da mille ad un milione è qualcosa di clamoroso. Il passo è così grande che è difficile anche pensarlo. Di certo c’è pure un’altra cosa, come spiegato prima e come ribadiamo nuovamente: se il milione è stato vinto dal un abitante della piccola frazione allora tutti i suoi 34 concittadini qualcosa avranno in cambio. Magari più di una bevuta al bar, magari potrebbero pure ricevere qualche regalino in denaro inaspettato. Sì sa, paesi come questo sono solamente una famiglia allargata. Tutti felici quindi.