Georgina Rodriguez, onde bollenti: lato B in bella mostra e Instagram in fiamme

Georgina Rodriguez, il Lato B in bella mostra nell’ultimo post su Instagram: i fan sono totalmente in delirio. Ecco la foto

Georgina Rodriguez nel corso di questa estate ha regalato diverse perle ai suoi fans. Dall’abitino giallo vedo non vedo, a quelle foto con borse e accessori vari che hanno scatenato anche l’invidia.

Poi, in una occasione, si è mostrata insieme al suo compagno, Cristiano Ronaldo, dove il suo Lato B clamoroso – si allena con una personal trainer, secondo quanto riportato dal Sun, da 70 euro al mese – che copriva quasi la targa di quella moto d’acqua dove era seduta. Sì, non dimentica mai la spagnola di mettere in mostra quelle che sono delle curve clamorose. E questa volta ha esagerato: scatenando i propri fan su Instagram con un video dove tutto è in bellissima mostra. Insomma, una cosa davvero fuori dal normale. E chissà quante donne, quante ragazze, vedendo questi pochi secondi, non si sono prese, ancora una volta, di quella sana invidia per un corpo davvero pazzesco che manda tutti al manicomio.

Georgina Rodriguez, lato B in bella mostra

Georgina è ancora in vacanza, a differenza di Ronaldo che è tornato ad allenarsi e a giocare dimostrando anche qualche segnale di insofferenza per alcune prestazioni di certo non positive della sua squadra. O forse perché è lontano dalla compagna di vita, chi lo sa.

Di certo, in questa foto che potete vedere in questo articolo che è uno screen al video che Georgina ha messo sul social, si può notare un lato B praticamente perfetto, uno di quelli solamente da ammirare per la sua bellezza. Sì, Georgina ha deciso di mandare tutti quelli che la seguono al manicomio, ogni volta che piazza una foto è un colpo al cuore. Una donna bellissima, giovanissima, che si mantiene in forma sudando sempre e lavorando come una matta, che fa bene a mettere in evidenza quelli che sono i frutti del proprio lavoro. E anche noi ringraziamo.