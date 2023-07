Il destino di Chiesa e Vlahovic: “Attenzione alle offerte irrinunciabili”

Sarà permanenza o cessione? Agosto è alle porte ma non è ancora chiaro lo status in rosa per Chiesa e Vlahovic: l’impressione è che i due possano partire solo di fronte a offerte “irrinunciabili“.

L’Aston Villa continua a seguire Chiesa, che intanto pare abbia rifiutato un’offerta milionaria dall’Arabia Saudita. Per Vlahovic resta il vago interesse del PSG e del Bayern Monaco, ma nulla si muove nel concreto. Perciò a Torino si è portati a pensare che sia Vlahovic che Chiesa sia destinati a continuare in bianconero, a meno delle già evocate offerte irrinunciabili. Vale a dire di proposte economicamente gradite alla Juventus.

Entrambi hanno dimostrato di poter essere giocatori in grado di fare la differenza, anche se, nella scorsa stagione, per più motivi, hanno contribuito poco ai risultati della Juventus. I tifosi sperano comunque che possano ritrovarsi.

Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, proprio per illustrare la situazione attuale del centravanti serbo e dell’esterno d’attacco italiano. Quali sono le novità su Dusan Vlahovic e Federico Chiesa alla Juventus?

“La Juventus potrebbe vendere anche sia Chiesa che Vlahovic“, ha spiegato Albanese, “ma solo a fronte di offerte irrinunciabili. Davanti a offerte normali, potrebbero restare entrambi, se la proprietà darà garanzie in tal senso. L’impressione di queste ultime ore, quindi, è che potrebbero restare entrambi”.

Chiesa e Vlahovic via solo per offerte irrinunciabili: “Potrebbero restare“

“La Juventus ha ingrossato i costi della rosa con giocatori di medio o basso livello in ambito europeo. E questo ha affossato i progetti del club“, ha continuato l’intervistato. “In pratica, ci si è ritrovati a non poter fare nulla perché i calciatori non rientravano più nei piani del tecnico e non riuscivi a cederli“.

“Questo è un problema della gestione passata che si andrà a risolvere probabilmente il prossimo anno grazie a Giuntoli”, ha detto ancora il giornalista, ponendo dunque l’accento sulla gestione poco accorta dei vecchi dirigenti bianconeri.

“Se la Juventus riuscirà, con un aumento di capitale, a rientrare da quanto perso dalla Champions League, allora si potrebbe allentare su questa sessione la pressione sulla squadra mercato. Potrebbe ragionare con maggiore serenità circa le proposte che arriveranno”, ha concluso Albanese.

La Juventus, intanto, tiene d’occhio le manovre delle altre squadre. Il passaggio di Kane al Bayern e il rinnovo di Osimhen con il Napoli potrebbero riaccendere l’interesse del PSG verso il centravanti serbo della Juventus.