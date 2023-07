Camila Giorgi, ci è mancato poco: la scollatura scatena il panico

Camila Giorgi, la scollatura vertiginosa manda in delirio il popolo dei social network: a tanto così dallo “scandalo”.

Giocare con i follower è il suo passatempo preferito. Dopo il tennis, s’intende. Perché se c’è un merito che bisogna assolutamente riconoscere a Camila Giorgi è quello di aver dato prova a tutto il mondo che un’atleta non è costretta, come si pensa, a lasciare che la sua femminilità passi in secondo piano.

Sotto quello strato di muscoli sviluppatissimi, costruiti negli anni grazie al duro esercizio fisico cui per ovvie ragioni si sottopone quotidianamente, c’è una delle donne più belle d’Italia. Una donna che ama fare sfoggio delle armi che Madre Natura le ha dato in dono e che non perde occasione, di conseguenza, per esibire le sue curve e la sua bellezza mozzafiato. Le piace stare al centro dell’attenzione. Anzi, a dirla tutta le piace talmente tanto che non passa giorno, o quasi, senza che posti sui social network una nuova foto mozzafiato. Vanitosa e provocante, stupenda e irriverente, è così arrivata a costruirsi un bacino di follower che farebbe impallidire perfino le colleghe che, nel ranking, stanno molto più in alto di lei. Dal punto di vista della popolarità, questo è poco ma sicuro, contro di lei non c’è proprio gara.

La bella marchigiana si diverte un mondo, evidentemente, a stuzzicare la fantasia dei suoi fan. E i follower, dal canto loro, non possono fare altro che apprezzare. Ammirarla in tutto il suo splendore, osannarla, riempirla di like e di commenti.

Camila Giorgi, di guardarla non ci si stanca mai

Basta googlare il nome dell’ex numero 1 d’Italia per capire che la sua fama di tennista supersexy va ben al di là dei confini italiani. La stampa americana, quella francese e quella spagnola le dedicano articoli su articoli, a riprova del fatto che la sua bellezza è, in pratica, universamente riconosciuta.

Ecco perché l’ultima foto di Camila Giorgi, postata tramite Instagram Stories come spesso accade, avrà infranto cuori in ogni dove. Stavolta non posa in lingerie di pizzo o babydoll, come qualche volta è successo in passato, ma ha trovato comunque il modo di non farci rimpiangere i suoi scatti in biancheria intima.

Sfoggia un blazer talmente scollato che è davvero un peccato, però, che la foto sia stata tagliata sul più bello, nella parte più interessante. Poco male, in ogni caso, perché così potrete concentrarvi sul suo viso e sul trucco da “gatta” che ha ben pensato di abbinare a questo outfit superglamour.