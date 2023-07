Sabrina Salerno da sogno in riva al mare: pazzesca in bikini

Sabrina Salerno, la cantante più desiderata degli ultimi anni si sta godendo le sue vacanze estive. In riva al mare, con quel mini bikini addosso, è pazzesca.

Il fascino l’ha sempre contraddistinta. Sabrina Salerno è salita alla ribalta nel mondo dello spettacolo negli anni ’80, lasciando tutti a bocca aperta con la sua bellezza fuori dal comune e il suo fisico avvenente e semplicemente mozzafiato. Oggi continua ad essere un’icona di sensualità, alla quale resistere è davvero impossibile. In questi giorni si sta godendo le vacanze al mare e, con le sue foto in bikini, ha mandato i social in delirio.

Sabrina Salerno ha conquistato l’intera Europa con i suoi singoli: Sexy Girl, Boys (Summertime Love), My Chico e Gringo sono solo alcuni dei suoi più grandi successi, schizzati in cima alle classifiche musicali italiane e non solo. L’artista ha fatto ballare milioni di persone con le sue hit, mentre con i suoi sensualissimi videoclip stuzzicava le loro fantasie. La sua avvenenza l’ha resa una vera e propria sex symbol dell’epoca.

La cantante era molto giovane quando si è avvicinata al mondo dello spettacolo. Classe 1968, negli anni ’80 ha iniziato a prendere parte ad alcuni concorsi di bellezza, tra i quali figura Miss Italia, che le ha permesso di farsi notare. Sabrina ha catturato le attenzioni di Claudio Cecchetto, che ha prodotto il suo primo singolo Sexy Girl segnando l’inizio della sua ascesa.

Sabrina Salerno, regina di sensualità sui social: la foto in bikini fa girare la testa

Fin dai tempi dei suoi esordi, Sabrina Salerno si è sempre contraddistinta per uno charme a dir poco irresistibile. Grazie ad esso ha avuto modo di farsi strada, per poi raggiungere la consacrazione dimostrando di avere un grandissimo talento ed una forte determinazione, che l’hanno spinta a dare ogni giorno il meglio.

Oggi continua ad essere una delle artiste più apprezzate e desiderate dal pubblico. Dando un’occhiata ai suoi post sui social, non è difficile capire il perché. La meravigliosa Salerno, infatti, non ha mai perso il suo classico fascino: lineamenti perfetti, fisico formoso e scolpito e occhi capaci di stregare chiunque. Col passare del tempo, la cantante si fa sempre più raggiante. In questi giorni si sta godendo la bella stagione e, ora, si trova al mare.

Sempre attivissima sui social, non ha potuto fare a meno di condividere una carrellata di scatti con i follower, mostrandosi proprio in spiaggia con indosso un sensualissimo bikini. Nella foto che vi proponiamo, è possibile ammirarla in tutta il suo splendore: lato A e lato B fanno capolino mandando gli utenti in delirio, mentre la cantante guarda dritto nell’obiettivo con sguardo provocante.