Gratta e Vinci, banco battuto e il super sette e mezzo regala una grande somma

Gratta e Vinci, si possono portare a casa cifre importanti senza spendere tanto. Il colpo arriva con il tagliando da 3 euro

In questi anni vi abbiamo raccontato di diverse vincite assai importante, milionarie, arrivate soprattutto grazie all’acquisto di tagliandi che hanno un valore commerciale importante. Dai 10 euro, almeno, fino ad arrivare ai 25 euro del Vinci in Grande che ha già regalato a Torino, nello scorso mese di giugno, quella che è stata la vincita più alta della storia con questo tipo di biglietto: 6milioni di euro.

Nell’ultimo periodo però, anche i Gratta e Vinci da 5 euro, Il Miliardario in questo caso, ha permesso a due fortunati giocatori di portare a casa 300mila euro a testa. Un sogno. Di quelli che cambiano la vita. Bene, e a controprova di questo, c’è stata un’altra bella vincita nei giorni scorsi con un tagliando che ha un valore commerciale di soli 3 euro. Il Sette e Mezzo, anche questo molto conosciuto e molto amato da chi gioca in questa lotteria istantanea, che ha permesso di portare a casa la bellezza di 700euro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio, così come riportato da Agimeg.it, come è successo.

Gratta e Vinci, 700euro vinti in questo modo

Il fatto è successo a Piedimonte Massicano, in provincia di Caserta, dove un uomo ha deciso di investire tre euro, una cifra bassa, acquistando appunto il Super Sette e mezzo. Un tagliando che permette di vincere al massimo 200mila euro. Mica male.

Il gioco è semplice, identico a quello delle carte molto conosciuto sotto le feste. Bene, in questo caso il Banco ha fatto sei, quindi assai importante, una somma che difficilmente si supera. Bene, il colpo è riuscito, facendo appunto sette e mezzo e grattando poi la vincita annessa il bel colpo di 700euro ha sicuramente svoltato la giornata del fortunato uomo. Che ha riscosso immediatamente la vincita. E che probabilmente si è fatto pure un bel regalo. Tutto questo per dire che alcune volte non serve spendere chissà quale cifra per riuscire a cambiare la vostra giornata, o il vostro mese in questo caso. Basta solamente un poco di fortuna. Vabbè, ma questo lo sapevamo già.