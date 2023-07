Gratta e Vinci, ma quale bonus: per vincere gli bastano tre numeri

Gratta e Vinci, nessun bonus e nemmeno un simbolo in questo caso: per vincere gli bastano solamente tre numeri. Ecco dove è successo

Ma chi lo ha detto che con i Gratta e Vinci si può centrare una grossa somma solamente con i bonus? Nessuno ovviamente. Ma senza dubbio, quando comprando un biglietto esce uno di quei simboli che permette di magari raccogliere tutti quelli che sono i premi in palio, si illuminano gli occhi.

Non sempre è così, però: anche da queste colonne vi abbiamo raccontato come prendere un lingotto non è sinonimo di vincita alta assicurata. In più di un’occasione infatti questo simbolo ha regalato qualche delusione. Non è successo però nell’ultima occasione, con un Miliardario importante, che alla fine ha regalato 10mila euro appunto in questo modo: con il lingotto che ha permesso di raccogliere tutti quelli che erano i premi presenti nel tagliando. In questo caso però non c’è di mezzo uno dei Gratta e Vinci più amati dagli italiani che da oltre venti anni è in circolazione. No, parliamo del 100X, un altro che sta prendendo piede soprattutto per quelle che sono le caratteristiche dello stesso. Un moltiplicatore beccato con una bella cifra potrebbe regalare davvero una bella vincita.

Gratta e Vinci, tre numeri per mille euro

Ma in questo storia, raccontata da Agimeg.it, non è servito nessun moltiplicatore. Per centrare infatti i mille euro di vincita è bastato centrare tre numeri: Il 55, il 47 e il 43.

Con il primo la vincita è stata di 100euro, con il secondo invece il colpo è stato di 200, con il terzo invece prima un bel 500euro e poi un altro 200. Il totale di mille euro. Un bel colpo quello piazzato a Mesenzana, in provincia di Varese. Un colpo così, con la più classica delle vincite, con i numeri e senza bonus. Come succedeva una volta, prima che tutti i Gratta e Vinci in questione regalassero a chi è appassionato di questa lotteria istantanea la possibilità di avere più giochi a disposizione. Sì, anche i tagliandi del Gratta e Vinci nel corso del tempo si sono adattati a quelli che sono i gusti degli italiani. Giusto così.