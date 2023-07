Georgina, il selfie è da oltre 2milioni di like: questo piace anche alle donne

Georgina, il selfie è da oltre 2milioni di like. Ma questa volta non piace solamente agli uomini. In bella mostra una borsa che stuzzica le fantasie femminili

Nel corso di questa estate, che ha toccato anche l’Italia visto che in vacanza c’è stata anche da noi, Georgina Rodriguez ci ha regalato diversi momento di gioia. Selfie in barca, sulla moto d’acqua, con il vestito giallo, e chi più ne ha più ne metta.

La compagna di Cristiano Ronaldo, inoltre, in questi mesi così caldi, ha deciso di piazzare sul suo seguitissimo profilo sociall anche diversi video, alcuni pericolosi, perché in mezzo alle onde di un mare di certo non così calmo, il suo costume poteva cedere da un momento all’altro. Adesso ha deciso di mettere qualcosa di evidentemente più sobrio. Uno scatto che ha raccolto oltre due milioni di like e che è evidente sia piaciuto anche alle donne. Sì, perché in bella mostra, oltre al suo fisico perfetto che lei non fa giustamente nulla per nasconderlo, c’è pure una bella borsa. Dal valore che onestamente non sappiamo.

Georgina, ecco il selfie che piace alle donne

Nei giorni scorsi Georgina è stata anche criticata da alcuni per il mettere sempre in evidenza delle borse che costano un occhio della testa e che non fanno altro che aumentare l’invidia nei suoi confronti. Bene, a lei a quanto pare non interessa, visto che in uno degli ultimi post caricati su Instagram, lei si mette vicina a una di quelle borse che hanno un valore commerciale sicuramente non calcolabile per noi comuni mortali. E questo scatto lo potete vedere sotto.

Non contenta, e tutto questo per far alzare il livello di invidia di chi la segue, in un’altra foto piazzata sempre nello stesso post ha fatto vedere quello che è il suo armadio ricco di scarpe. Ricchissimo. Una parete intera di tacchi che sicuramente ha mandato al manicomio chi l’ha vista. Bene, se non lo avete fatto, vi consigliamo vivamente di andare a farlo. Rimarrete chioccati. C’è comunque da dire una cosa, in conclusione: perché non dovrebbe farlo quando se lo può permettere?