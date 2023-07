Sara Croce, workout da brividi: il lato B è perfetto

Sara Croce, l’allenamento è da brividi: il selfie dell’influencer allo specchio della palestra mette in mostra un Lato B perfetto

Abbiamo tutti imparato a conoscere Sara Croce negli ultimi anni. Una ragazza così bella, che ha mosso i suoi primi passi a Miss Italia, e che per via di quel suo splendore innato è stata anche la Bonas di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis.

Lasciato dopo un poco di tempo il programma televisivo, la biondissima Sara ha continuato ovviamente nel mondo dello spettacolo. Ma non solo: ha deciso, come molte sue colleghe, di sfruttare oltre che la sua bellezza anche e soprattutto un enorme numero di seguaci sui social per diventare una delle più importanti influencer del panorama italiano. Per la gioia ovviamente di chi ha deciso di mettere il segui sul suo profilo Instagram, visto che raramente sbaglia un colpo. Sì, proprio così: lei si fa vedere non solo sempre perfetta, ma anche in alcune occasioni in delle pose da capogiro che non fanno altro che aumentare il numero delle interazioni e di conseguenza anche quello dei like. Insomma, non sbaglia davvero un colpo. E anche l’ultima stories, piazzata in palestra, mostra una ragazza in formissima.

Sara Croce, lato B da brividi

Stavolta niente bikini e niente foto in Portogallo, seduta su un divano, dove ha trascorso una parte delle sue vacanze. Stavolta il selfie è in palestra, dove si suda per rimanere in formissima. E come anticipato prima e come potete tranquillamente vedere anche voi nella foto sotto, Sara riesce a mostrare un Lato B perfetto, da urlo.

In qualche occasione lo ha fatto vedere anche in costume, questa volta però il selfie è in tenuta ginnica con un leggins di quelli che servono per l’allenamento che anche se da lontano lascia intravedere delle forme che oseremmo dire perfette. E ovviamente se qualcuno vede una foto del genere non fa altro che andare a vedere il suo profilo e se non la segue il follow è quasi d’obbligo. Insomma, un altro colpo da ko per quelli che passano dal suo Instagram. Ormai è quasi un’abitudine.