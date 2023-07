Kayla Simmons, in rosa è tutta un’altra cosa: provocante selfie allo specchio

Kayla Simmons, in rosa è tutta un’altra cosa: dalla bellissima pallavolista americana arriva il provocante selfie allo specchio.

Ci ha abituati bene Kayla Simmons. Una delle più belle pallavoliste del Mondo. Anzi, per qualcuno proprio non ci sono dubbi. Soprattutto per quelli che la vedono ogni giorni sul suo seguitissimo profilo social che ha oltre un milione di followers. Tutti sono lì per vederla davvero in tutto quello che è il suo splendore.

Nei giorni scorsi ha pubblicato un video dove si vedeva chiaramente che il costume faceva fatica a trattenere le sue forme in riva al mare. Un video che ha fatto sicuramente milioni di visualizzazioni così come sperato. Sì, perché oltre a giocare, lei ormai è una di quelle influencer che riescono a smuovere veramente tanto. Chissà quanto guadagna ogni volta che pubblica un post. Onestamente questo noi non lo sappiamo, ma senza dubbio il ritorno economico per lei, ma anche per l’azienda che in qualche caso viene pubblicizzata, è sicuramente importante.

Kayla Simmons, il selfie provocante allo specchio

Questa volta niente bikini. Niente onde. E nemmeno niente primi piani. Kayla ha deciso di essere meno esuberante del solito ma non per questo meno provocante. L’ultima stories Instagram è una di quelle che spiazzano: la sua bellezza, anche da lontano, è naturale e si vede benissimo.

In jeans e in maglietta rosa, con una scollatura da brividi, la stupenda pallavolista americana si dimostra ancora una volta una di quelle che riescono a fare girare la testa a chi la segue sempre. Anche non in abiti succinti. Sì, proprio così. Una bellezza naturale che giustamente non lascia indifferenti quelli che sono i suoi followers sul noto sociale network che anche grazie al “Segui” che hanno piazzato l’hanno fatta diventare una delle più seguite donne sportive del Mondo.