Al-Hilal su Osimhen: “Tante persone vicine all’attaccante vorrebbero che accettasse”

Mbappé ha detto no all’offerta monstre dell’Al-Hilal e i sauditi potrebbero virare su Victor Osimhen: il nigeriano è ora nel mirino del club di Riad.

La squadra saudita, che ha già preso Milinkovic-Savic dalla Lazio e Koulibaly dal Chelsea, ora potrebbe avanzare una proposta al Napoli per acquistare il capocannoniere dello scorso campionato.

Secondo il quotidiano transalpino L’Equipe parte dei tanti milioni destinati all’acquisto di Kylian Mbappé da parte dell’Al-Hilal potrebbe arrivare a Napoli sotto forma di offerta per prendere Victor Osimhen. Se i sauditi offrissero i 180 milioni pretesi dal presidente del Napoli De Laurentiis per dare il via libera alla cessione, il nigeriano potrebbe anche prendere in considerazione il trasferimento in Arabia Saudita.

Loïc Tanzi, giornalista de L’Equipe, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare dell’interesse dell’Al-Hilal per Osimhen. “Sì, c’è la possibilità concreta l’Al-Hilal faccia un’offerta per acquistare Osimhen dal Napoli, questo perché Mbappé ha rifiutato l’offerta degli arabi e il piano B dell’Al-Hilal è proprio Osimhen“, ha dichiarato il giornalista.

“Ovviamente non so se abbiano già avuto contatti con l’agente del calciatore e con il Napoli. Ma vorranno provare a prendere il calciatore, questo è molto probabile. Non so neanche quale potrebbe essere la reazione dell’attaccante. Potrebbe rifiutare a priori, proprio come Mbappé. Ma intorno a Osimhen potrebbero esserci tante persone interessate affinché il trasferimento milionario abbia luogo“.

Osimhen nel mirino dell’Al-Hilal: “Ecco perché si può fare…“

Victor Osimhen è in questi giorni a Parigi, per una breve vacanza. E i tifosi del Napoli temono che nella Capitale francese possa andare in scena un contratto tra gli emissari sauditi e l’attaccante nigeriano.

“Sì, credo sia possibile ci sia già stato un meeting tra calciatore e rappresentati arabi a Parigi. Perché no?“, ha spiegato il giornalista. “Ci sono tante persone attorno a Victor Osimhen che spingono per nuovi affari e che possono portare al Napoli e al calciatore delle offerte molto generose. L’interesse dei sauditi può cambiare tutto”.

“Nella lista dei nuovi possibili attaccanti del PSG c’è anche Vlahovic. Non è il favorito, prima c’è Harry Kane, molto seguito dal Bayern Monaco. Anche il Bayern Monaco potrebbe andare su Vlahovic, addirittura considererei il serbo più vicino al Bayern che al PSG. Magari le cose cambiano nei prossimi giorni, ma al momento credo sia così. Nella lista dei preferiti del PSG ci sono Harry Kane, Hojlund dell’Atalanta e alla fine Vlahovic“, ha concluso l’intervistato.