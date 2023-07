Giorgia Rossi “cancella” Diletta Leotta: la fantasia dei fan si mette in moto

Giorgia Rossi, l’ultima foto sui social “cancella” Diletta Leotta: per i fan è impossibile mantenere la calma.

È “guerra” aperta tra le sue reginette del calcio. Se negli ultimi tempi Diletta Leotta ha attirato parecchio l’attenzione degli utenti per i suoi sensualissimi scatti, sfoggiando con fierezza il suo “pancione”, negli scorsi giorni Giorgia Rossi è riuscita ad eclissare la sua rivale con una foto da togliere il respiro. La conduttrice ha deciso di mettere in mostra tutta la sua sensualità, scatenando le fantasie dei fan.

Nell’ultimo periodo Diletta Leotta ha fatto molto parlare di sé. Da quando ha reso ufficiale la sua relazione con il portiere Loris Karius, è diventata protagonista delle riviste di gossip attirando l’attenzione del pubblico intorno alla sua storia. Successivamente è arrivato l’annuncio della gravidanza e ora, sui social, la meravigliosa conduttrice non fa altro che deliziare giorno dopo giorno i seguaci con foto da perdere la testa.

La collega Giorgia Rossi, tuttavia, non è sicuramente da meno. Dal 2021 è entrata a far parte della famiglia di DAZN, la stessa piattaforma con cui collabora la Leotta, affermandosi in poco tempo come uno dei volti più apprezzati dal pubblico. Professionale, determinata e dotata di un fascino che è impossibile non notare, la giornalista sportiva non ci ha messo tanto a guadagnarsi le simpatie degli spettatori.

Giorgia Rossi, lo scatto fa impazzire il web: un asciugamano e nient’altro

Le due amatissime conduttrici sono state messe a confronto in più occasioni, sebbene Giorgia abbia sempre preso le distanze dalle voci su una possibile concorrenza: “Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili” era stata la sua risposta qualche tempo fa. Ad ogni modo, dopo l’ultimo scatto condiviso dalla giornalista di recente il pubblico è tornato a paragonarla alla collega.

Rossi si è concessa una giornata all’insegna del relax e del benessere presso la sua adorata clinica The Longevity Suite. Ovviamente, non poteva mancare di condividere tutto con i seguaci, che tiene quotidianamente aggiornati non solo sulla sua carriera ma anche sulla vita di tutti i giorni. Nel post, la bella conduttrice indossa solamente un asciugano ed è più sensuale che mai.

Capelli sciolti, sorriso raggiante e fascino prorompente. Giorgia ha deciso di esagerare con una foto che ha mandato i fan in delirio. Questi ultimi non hanno esitato a sommergere lo scatto di commenti. A detta di un utente, con la sua foto avrebbe “cancellato” una volta per tutte Diletta Leotta. In tantissimi si sono complimentati per la sua bellezza: “Divina come al solito”, “Piccola opera d’arte” hanno affermato alcuni utenti, a cui hanno fatto eco tanti altri.