Lukaku al posto di Vlahovic: “Un errore puntare sull’instant-team”

Se la Juventus dovesse davvero cedere Duran Vlahovic per puntare su Lukaku, vorrebbe dire che la dirigenza, Giuntoli in testa, ha deciso di creare un instant-team a discapito della programmazione

Dello stesso avviso è Stefano Guercini, agente FIFA ed ex calciatore. Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, Guercini ha criticato la strategia di mercato di Giuntoli, troppo orientata all’ideale non sempre funzionale di instant-team.

Il primo commento dell’intervistato è stato relativo a André Onana, che l’Inter ha ceduto per circa 55 milioni in Premier. “Il Manchester United ha fatto un acquisto di alto livello, e l’Inter ha perso molto. Onana è il portiere più performante di tutti. Il camerunense sta scalando le posizioni tra i migliori del mondo. Quindi credo che l’Inter ci abbia guadagnato relativamente: sostituirlo sarà difficilissimo“.

Dopodiché Guercini ha parlato del mercato dei sauditi: “Un calciomercato con questi squilibri porterà a una perdita di valori. Non è come quando negli Stati Uniti compravano giocatori a fine carriera. Quello che sta succedendo può cambiare la geopolitica calcistica“.

Giuntoli e l’ideale di instant-team: “Cedendo Vlahovic la Juve va incontro a una perdita d’esercizio“

“Qui se ne stanno andando calciatori anche con sei anni importanti di carriera davanti“, ha continuato l’agente. “Se non si fa fronte con l’implementazione dei vivai rischiamo di veder depauperato un patrimonio“.

“L’arrivo Giuntoli creerà meccanismo di un club non solo proiettato nel futuro ma anche un instant-team. Vlahovic ha margini straordinari di miglioramento e non capisco perché Giuntoli voglia venderlo. Avendolo pagato sugli 80 milioni, la Juve farebbe una perdita d’esercizio. Lukaku, data l’età e i trascorsi, rischia più infortuni, e personalmente per questo motivo non farei quest’operazione. Vlahovic, per quello che ha fatto in Italia con la Fiorentina e nella prima parte con la Juve, non lo darei mai via“.

Anche Milik, durante l’ultima conferenza stampa della Juve, ha parlato di Lukaku e Vlahovic, augurandosi una permanenza del serbo. “Lukaku alla Juve? Non amo parlare di mercato. Non si sa che cosa succederà con Vlahovic, tutto è possibile. Ho sentito le parole di Giuntoli, se arriva un’offerta irrinunciabile tutti possono partire, perciò vediamo. Io spero che alla fine Dusan possa rimanere, per il resto per me non cambia nulla“, ha detto il polacco.

Infine, Stegano Guercini ha cercato di consigliare a Marotta su quale nuovo centravanti puntare. “Fossi nell’Inter andrei su un profilo come Morata. Altri come lui non ce ne sono. Balogun è un rischio… Molto strano che in Italia ci siano così pochi giocatori della nazionale argentina. I bomber argentini, a quanto pare, non vengono presi in considerazione in Italia“.