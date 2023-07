Kayla Simmons, la salopette non regge l’urto: selfie pericoloso

Kayla Simmons, la salopette dell’americana non regge l’urto: il selfie in auto è pericoloso. Così come sono pericolose le sue curve

Anche i vestiti fanno fatica quando di mezzo ci sono le curve di Kayla Simmons. La pallavolista americana, definita da molti la più sexy del Mondo, quasi ogni giorno delizia i suoi fan con degli scatti mozzafiato. E in questo è la salopette indossata per il selfie ad avere delle enormi difficoltà.

Non è la prima volta – e non sarà nemmeno l’ultima – che la bella atleta che si trova a Los Angeles decide di mandare al manicomio il milione e oltre di followers che la seguono su Instagram. Alcuni giorni fa ha piazzato un video dove era al mare con un bikini striminzito che si sentiva quasi urlare. Adesso come detto il selfie è in macchina, mentre beve una bibita gasata, con una Gatorade pronta anche nel caso, e con una salopette di jeans che non riesce a trattenere niente. Vabbè, c’è da dire che anche lei ci si mette, visto che la foto è dall’alto e quindi dà tutto un valore diverso.

Kayla Simmons, lo scatto è da brividi

Anche quando non si mette in bikini, oppure in shorts per giocare a pallavolo, la Simmons riesce a stupire. E questo selfie in macchina ne è la prova: un selfie che ha scatenato i fans che hanno commentato e cuorato in maniera decisamente diversa dalle altre. Un book di like anche se c’è da dire che questo selfie è piazzato all’interno di dieci scatti che è il massimo che si può mettere in un solo post.

Ma nonostante questo ai più non è passato inosservato, e nemmeno a noi visto che ve lo stiamo proponendo. Uno scatto entusiasmante come al solito, uno scatto che lascia pochissimo spazio all’immaginazione e all’interpretazione. Sì, senza dubbio, in questo caso la bellissima pallavolista ha voluto mettere le coronarie dei suoi seguaci alla prova. Superato questo, allora è facile affrontare pure le difficoltà che ogni giorno la vita ci mette davanti.