Guerra col PSG: ” Mbappé ha facoltà di rescindere”

Kylian Mbappé potrebbe anche rescindere unilateralmente il proprio contratto con il PSG. Ecco la scappatoia legale…

L’avvocato Mattia Grassani è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per illustrare dal punto di vista legale quali potrebbero essere le opportunità per Mbappé per liberarsi dal PSG: il giocatore potrebbe anche rescindere.

“I casi di mobbing nel calcio esistono. Quindi la situazione di Mbappé non sarebbe un fatto unico e isolato“, ha esordito l’avvocato. “È chiaro che, quando si tratta di un calciatore che ha disputato pochi mesi fa la finale della Coppa del Mondo e che ha un valore di mercato pregiatissimo, si può parlare di un casus senza precedenti, in termini di discriminazioni“.

“I torti e le ragioni sono difficili da delineare. Siamo ancora nella fase di preparazione del campionato, ci sono tournée e già si rivendicano esclusioni, mancate convocazioni. Dunque, credo si possa definire l’esaltazione della conflittualità di calcio di vertice“.

“Tutte e due le parti hanno diritti e doveri“, ha continuato Grassani. “E le strategie che adotteranno negli allenamenti, per la disputa delle gare, la visibilità che daranno o meno al giocatore, le amichevoli a cui il giocatore parteciperà o meno, potranno far pendere l’ago della bilancia a favore dell’uno o dell’altro“.

“La risoluzione del contratto è possibile se i comportamenti mobbizzati e discriminatori del club saranno confermati. D’altra parte il club può afferrare una causa di risarcimento milionario se il giocatore si sottrae a doveri contrattuali e inadempienti nei confronti della società“, ha spiegato ancora il legale. “Mbappé può rescindere, ma il PSG può ottenere un risarcimento“.

Mbappé: “Ecco come può rescindere dal PSG“

“Questi comportamenti svaluterebbero il valore del cartellino del calciatore. È una telenovela, siamo solo all’inizio, ma ci saranno altre puntate di alto interesse giuridico”, ha detto ancora l’intervistato.

“Mbappé può svincolarsi dal club, se i comportamenti non si limitano alla non convocazione a una sola partita di campionato. Deve esserci una situazione reiterata di mancata presa di considerazione del calciatore, di messa ai margini dello stesso. Il tutto con un movente direi assolutamente chiaro: la volontà del calciatore di non rinnovare. Quando un calciatore arriva all’ultimo anno di contratto, in ogni campionato, a qualunque livello, entra in fase critica con il club e questo matrimonio si può rompere per colpa dell’uno o dell’altro“.

“Se al 13 agosto a Mbappé sarà stato impedito di svolgere qualsiasi attività organizzata con la prima squadra, quindi far parte degli allenamenti, convocazioni per gare di campionato, allora potrebbero sussistere i presupposti perché Kylian ricorra alla giustizia sportiva francese e ottenga la risoluzione del contratto con il PSG“, ha spiegato il legale. “Oltre a un cospicuo risarcimento economico. E a quel punto sarà libero di legarsi con qualsiasi altro club”.

“Il caso Mbappé è l’esaltazione della conflittualità tra soggetti che non possono legarsi al concetto di mobbing. Non stiamo parlando di un operaio che guadagna mille euro al mese, ma di protagonisti assoluti dello sport, nel mondo sociale e economico“.