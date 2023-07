Camila Giorgi, sotto la giacca non c’è niente: il selfie infiamma i social

Camila Giorgi provoca i suoi follower con uno scatto estremamente malizioso: guardando la foto, si vede chiaramente.

Non lo ha mai nascosto. A chiunque glielo abbia chiesto, negli anni, ha sempre risposto, anzi, con estrema sincerità. Perché non avrebbe senso, d’altra parte, nascondere ciò che è sempre stato ovvio a tutti, e cioè che la vita di Camila Giorgi non ruota solo ed esclusivamente attorno al tennis.

La marchigiana è da sempre un’atleta “atipica”, se vogliamo. Dà il giusto peso alla sua carriera e allo sport che pratica sin da quando era bambina, ma non ne ha fatto una ragione di vita. Vincere le piace, come a tutti del resto, eppure bisogna ammettere che è stata brava a riempire la sua quotidianità anche con altre passioni. Una fra tutte, vale a dire quella per la moda. Quanto le piaccia giocare con abiti e accessori lo si evince chiaramente dalla sua gallery: Instagram è una proiezione del suo piccolo mondo, fatto di tennis, certo, ma soprattutto di femminilità, di uscite. E, ce ne siamo certamente accorti tutti, anche di scatti maliziosi e provocatori.

Camila sa perfettamente di essere una gran bella donna e non ha mai pensato, pertanto, di nascondere le sue curve e il suo corpo mozzafiato dietro abiti poco femminili. Anzi, tutto il contrario. La Giorgi sa bene come valorizzarsi e lo fa sempre, scegliendo per sé gli abiti più sexy. Tra minigonne e camicie scollatissime, completi sportivi minimal e pantaloni stretti come una seconda pelle, sui social riesce sempre a dare il meglio di sé e ad incassare migliaia e migliaia di pollici insù e di commenti entusiasti.

Camila Giorgi, selfie in ascensore: una giacca e niente più

La moda, quindi, è il suo più grande amore. Tant’è che le piacerebbe lavorare, una volta appesa la racchetta al chiodo, in questo mondo. Cosa che in realtà fa già, in piccolo, avendo la sua famiglia un marchio di abbigliamento di cui lei si diverte a sfoggiare, naturalmente, ogni singola creazione.

Se qualcuno avesse la possibilità di chiederle, però, quale sia il suo trend preferito, siamo certi che risponderebbe il maculato. Indossa capi leopardati ogni volta che può, a riprova del fatto che adora questa stampa e che, probabilmente, rispecchia anche un po’ il suo modo di essere. Nelle scorse ore, a tal proposito, sfoggiava una giacca maculata. Solo quella. Letteralmente. Nel selfie non sembra avere altro sotto il blazer e, manco a dirlo, lo scatto ha fatto girare la testa alla maggior parte dei suoi follower.