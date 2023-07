Tennis, dopo il bikini la lingerie: con questa foto la fantasia spicca il volo

Tennis, il look gotico lascia senza fiato il popolo dei social: non avrebbe davvero potuto postare nulla di più sexy.

Sono ricche di talento, coraggiose e determinate. Non ci stupisce affatto, stando così le cose, che l’interesse attorno alle reginette del tennis mondiale sia aumentato, negli ultimi tempi, in maniera esponenziale. Le tenniste sono sempre più popolari e, soprattutto, desiderate in ogni dove.

Hanno dei fisici spaziali, quello è poco ma sicuro. Si allenano talmente tanto, per sfondare nel circuito maggiore, che i loro addominali sono d’acciaio e i glutei, per fortuna, pure. Sono quindi, per dirlo con una parola soltanto, irresistibili. Alcune anche più di altre, come quella della quale vogliamo parlarvi oggi. Non escludiamo che la conosciate già, dal momento che le sue splendide foto circolano spesso e volentieri sui social network. E ne capirete, a breve, il motivo. La lei in questione risponde al nome di Angelina Shakhraichuk e, a detta di molti, è una delle tenniste più sexy che ci siano sulla faccia del pianeta. Non possiamo dare torto, in effetti, a chi lo sostiene: ha un fascino killer al quale è davvero difficile resistere.

Avrebbe voluto sfondare nel circuito maggiore, competere ai livelli delle varie Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Elena Rybakina, Emma Raducanu e chi più ne ha più ne metta. Ma la vita, come spesso accade, l’ha portata alla fine ad esplorare strade completamente diverse da quelle che aveva ipotizzato di imboccare lungo il suo cammino. Strade che, in ogni caso, le hanno regalato un grande successo.

Tennis, più sexy di così non si può: magica Angelina

La bella Angelina, sui social network, è una vera e propria star. Ha appeso la racchetta al chiodo 4 anni fa decidendo, da quel momento in poi, di intensificare la sua attività online e di farsi conoscere per le sue doti estetiche. Tutto si può dire, col senno di poi, tranne che abbia fallito. Missione, decisamente, compiuta.

Oggi allena, la Shakhraichuk. E, nel tempo libero, si diverte a provocare i suoi follower, che sono sempre di più man mano che passa il tempo. Lo ha fatto in maniera esemplare proprio qualche ora fa, quando ha postato una foto dinanzi alla quale non si può fare altro che sospirare e tacere.

Angelina, che vediamo spesso in bikini, ha optato stavolta per un look gotico e supersexy. Indossa un capo di lingerie sorprendente, un corpetto davvero molto audace, sapientemente abbinato ad una minigonna nera. Tutte le sue curve sono magnificamente esaltate, insomma, in un insieme armonico e sensualissimo che ha lasciato senza fiato i suoi sostenitori.