Rossella Fiamingo, zoom pericoloso: la pausa relax in bikini è piccante

Rossella Fiamingo, per la meravigliosa atleta è arrivato il momento di prendersi una pausa estiva e, sui social, ha fatto una strage con le sue storie in bikini.

Sono diversi i traguardi che la schermitrice catanese si è aggiudicata nel corso della sua carriera. Rossella Fiamingo è una specialista della spada estremamente determinata e talentuosa, riuscita a farsi strada anche sui social a suon di scatti da togliere il respiro. L’ultima storia apparsa sul suo profilo Instagram ha mandato i follower in delirio: in bikini è semplicemente incantevole.

Classe 1991, fin da giovanissima ha ottenuto numerosi successi in occasione degli Campionati europei di scherma nella categorie cadetti, giovani e under 23. Si è poi spinta oltre durante i Mondiali di Kazan nel 2014 e di Mosca l’anno seguente, aggiudicandosi la vittoria di due medaglie d’oro. Nel 2016 ha preso parte ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro, uscendone con un argento.

Fiamingo è stata la prima italiana a guadagnarsi un risultato simile. Tra i suoi trionfi, spicca anche la vittoria della medaglia bronzo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo del 2016 e il più recente bronzo ottenuto al Campionato mondiale di scherma tenutosi a Il Cairo un anno fa. L’atleta – che negli scorsi giorni ha spento 32 candeline – si è fatta conoscere al grande pubblico grazie ai suoi successi, conquistando tantissimi tifosi.

Rossella Fiamingo, il particolare non scappa ai fan: le curve della schermitrice scatenano le reazioni dei social

La popolarità le ha portato grandi soddisfazioni anche fuori dalle competizioni. Rossella, infatti, è stata protagonista di diverse campagne e spot collaborando con marchi come Nike e apparendo sulle prime pagine di alcune famose riviste. Se c’è un dettaglio che i suoi fan non si sono mai lasciati scappare, è senza ombra di dubbio il suo fascino: la schermitrice è dotata di una bellezza impossibile da non notare.

Lei stessa molto spesso sfoggia il suo charme tra foto e video condivisi sui social. Solamente negli scorsi giorni ha fatto una sorpresa molto gradita ai follower con una storia in cui è possibile vederla in bikini. La bella atleta si è presa una pausa dalle gare e, in attesa della prossima sfida, ha deciso di godersi qualche giorno di relax. Su Instagram ha portato i fan con sé nel suo viaggio all’insegna del sole e del mare.

“Dall’acqua di Sicilia all’acqua di Ostia è un attimo” ha scritto nella storia recentemente apparsa sul suo account. Si tratta di un video in cui Rossella si mostra con indosso il suo incantevole costume nero: le sta meravigliosamente bene, nonostante sembri quasi far fatica a contenere tutte le sue curve. Un particolare che non è scappato agli occhi attenti degli user.