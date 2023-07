Valentina Vignali, selfie allo specchio: in nero è incredibile

Valentina Vignali, il selfie allo specchio manda i fan al manicomio: la bellissima influencer può davvero fare la modella

Coniugare sport e una certa ambizione anche nel mondo dello spettacolo non è mai facile. Di solite le atlete che decidono di cambiare vita scelgono la seconda, soprattutto perché più remunerativa e soprattutto perché si rendono conto che, in quell’altro campo, servono dei sacrifici per arrivare ad ottenere dei risultati.

Una però ci è riuscita, Valentina Vignali, cestista ma soprattutto una ragazza bellissima che riesce quasi quotidianamente a mandare al manicomio i propri fan con degli scatti clamorosi piazzati sul proprio profilo social. Una Dea in alcune occasioni, sia in bikini sia con un abito elegante. Ed è proprio questo il caso, visto che Valentina si è fatta vedere con un abito Missoni nero, bellissimo, in uno scatto proprio dentro un Atelier del notissimo marchio di moda.

Valentina Vignali, il selfie è meraviglioso

Nel corso degli anni la giocatrice e modella si è fatta conoscere al grande pubblico guadagnandosi una certa popolarità sul piccolo schermo. I telespettatori l’hanno vista in trasmissioni come Lucignolo, Pomeriggio Cinque e Avanti un altro. Ma anche nella casa più spiata d’Italia, quando nel 2019 ha fatto il suo ingresso nel Grande Fratello. Valentina è riuscita a conquistare tutti grazie al suo carattere grintoso e la sua irresistibile bellezza.

Una bellezza che balza subito all’occhio, anche perché lei non si tira mai indietro quando deve piazzare qualche foto anche un poco spinta sul proprio seguitissimo profilo social dove si può vedere mentre gioca a basket oppure in bikini, bellissimi e quasi che fanno fatica a contenere quelle che sono le sue forme incredibili. Insomma, una ragazza bellissima che non finisce mai di stupire, e un fisico atletico di quelli che fanno girare la testa. Così è davvero troppo semplice riuscire a fare colpo.