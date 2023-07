Georgina Rodriguez travolta dalle onde: bikini a rischio incidente

Georgina Rodriguez travolta dalle onde: la compagna di Cristiano Ronaldo al mare rischia di rimanere senza bikini. Ecco quello che è successo

Georgina Rodriguez ha incantato tutti questa estate. Foto clamorose di lei in vacanza dove non solo ha messo in evidenza tutte le sue forme, ma si è anche fatta vedere con diversi abiti colorati, uno giallo in particolare, dove il vedo-non vedo era la parte migliore.

Non è un momento semplice, almeno anche per quello che vi abbiamo raccontato prima con la storia del possibile contratto rescisso dalla Nike con il compagno, Cristiano Ronaldo, per una delle coppie più belle e chiacchierate. Ma anche se tutti si aspettano una presa di posizione netta da parte di chi paga il portoghese, a Georgina interessa poco visto che ha pubblicato nelle scorse ore un video sul suo profilo Instagram, mentre Ronaldo è a giocare a sudare, dove si diverse in mezzo al mare. Si crede invincibile la 29enne spagnola, e lo scrive anche lei nella didascalia. Invece le onde le hanno fatto davvero un brutto scherzo.

Georgina Rodriguez travolta dalle onda, il bikini rischia

Sì, la bellissima modella nel momento in cui viene ripresa appositamente da qualcuno – vista l’altezza del video potrebbe essere tranquillamente uno dei suoi figli – cerca di difendersi dalle onde che arrivano alle spalle: lei comunque quasi le sfida fin quando la forza del mare non riesce comunque a travolgerla.

E qui arriva il problema, perché torniamo al discorso di prima e alle forme che la stessa per tutta l’estate ha messo in evidenza: il bikini infatti con il quale la bella modella spagnola si è presentata in spiaggia rischia di non fare quello che è sul dovere, e cioè tenere tutto nascosto e non in bella mostra. Una situazione decisamente pericolosa per tutti, anche per lei, e pure per Cristiano Ronaldo che potrebbe pure essere travolto dalla gelosia.