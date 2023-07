Vlahovic come Tonali: “Il serbo sblocca il mercato della Juventus”

Il Milan sta reinvestendo tutto quello che ha guadagnato dalla cessione di Tonali, e lo stesso potrebbe fare la Juventus vendendo Vlahovic.

Gianluca Oddenino, giornalista de La Stampa, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, è convinto che la cessione di Vlahovic permetterà alla Juventus di chiudere vari colpi, così com’è stato per il Milan dopo la cessione di Sandro Tonali.

“Il Milan sta andando forte, reinvestendo quello che ha guadagnato dalla cessione di Tonali; sta facendo delle scommesse soprattutto a centrocampo e c’è sicuramente curiosità, perché cambierà anche il modo di giocare“, ha dichiarato il giornalista intervistato. “Io credo che, oltre al metodo Moneyball, c’è anche un grande lavoro di scouting. Da quel punto di vista il Milan ha dimostrato di saper trovare ottimi giocatori a buoni prezzi. E ha il coraggio di sbagliare, come l’anno scorso con De Keteleare”.

“Per la Juventus, Vlahovic è l’uomo che può sbloccare il mercato, proprio com’è stato per il Milan con Tonali“, ha continuato Oddenino. “Il serbo piace al Chelsea, al PSG, ma attenzione anche al Real Madrid, che ha bisogno di un centravanti per sostituire Benzema. L’obiettivo dichiarato è Mbappé, ma Vlahovic può essere un’alternativa… Vlahovic è un po’ Tonali per la Juve perché la sua cessione può sbloccare il mercato in entrata”.

“La Juve chiede 80 milioni di euro, e c’è l’interesse di Chelsea, PSG e Real Madrid che hanno bisogno di un centravanti. Ma al momento tutte e tre queste squadre hanno altre priorità. In definitiva, alla Juve oggi ci sono pochi incedibili. Forse solo Rabiot, che ha appena rinnovato, e Danilo, che è stato promosso capitano“.

Vlahovic utile a sbloccare il mercato: “Come Tonali per il Milan“

“Tutti gli altri hanno un prezzo perché il club deve ricalibrare i suoi programmi. Giuntoli è stato chiaro dicendo che ci deve essere un equilibrio tra sostenibilità e competitività perché c’era già una situazione di bilancio negativa e non aiuta il mancato accesso in Champions League”, ha continuato il giornalista.

“La Juve segue Lukaku e Kessié anche se il preferito di Giuntoli era Koopmeiners, blindato dall’Atalanta“. Come spiegato tante altre volte, il punto è che la Juve, prima di poter acquistare, deve vendere. “Vlahovic è ancora un giocatore forte e uno dei migliori della rosa ma se arriva un’offerta irrinunciabile la società è dell’idea di sedersi e parlare”.

“C’è la trattativa con Lukaku, c’era l’obiettivo Milinkovic-Savic che è sfumato, così come è difficile Koopmeiners che sta lavorando al rinnovo con l’Atalanta… Per il resto occhio a Kessié“, ha concluso il giornalista.