Tennis, bikini mozzafiato in Toscana: mai vista così

Tennis, in Toscana continua a dare spettacolo: il bikini è mozzafiato e mai l’avevamo vista in questo modo. Curve pericolose

Lei è una delle tante star, soprattutto atlete, che hanno deciso di trascorrere nel nostro Paese le vacanze. Si sa, le vacanze italiane hanno sempre quel fascino particolare. Mare, storia, musei, monumenti: si può trovare di tutto.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi anche Cristiano Ronaldo, insieme alla sua Georgina, hanno deciso di attraccare il proprio yacht dal valore commerciale di oltre 5 milioni di dollari in Sardegna. E soprattutto la stupenda modella spagnola nel corso dei giorni di ferie ha dato spettacolo, vero, con alcune foto che difficilmente dimenticheremo. Ma non è la sola che ha scelto l’Italia, come detto, per le vacanze. Sì, in questo momento in Toscana c’è un’altra donna bellissima che però gioca a Tennis, quindi lontana dal mondo del calcio. E vive di luce propria, non come Georgina che nonostante quella che è la sua straordinaria bellezza, è ricordata soprattutto per essere la compagna del campione portoghese.

Tennis, Katie Boulter mai vista così

Parliamo in questo caso della tennista britannica Katie Boulter, che già aveva fatto parlare di sé qualche settimana fa perché ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social dove indicava la copertina di un tabloid britannico che la vedeva sorridente, e insieme a due colleghi, in prima pagina. Anche allora era in bikini, ma stavolta ha davvero esagerato.

Con lo sfondo di un mare cristallino, la Boulter ha piazzato uno scatto in bikini da far girare la testa. Copricostume bianco sotto, piedi bianchi per via delle spiagge che hanno quel colore meraviglioso in Toscana, e bikini verde che lascia intravedere delle curve perfette, pericolose oseremmo dire in un momento caldissimo come questo. Una statua la tennista che ha chiuso molto velocemente la sua stagione estiva con un’uscita prematura da Wimbledon. Ma meglio così per i propri fan, che la vedono in vesti diverse da quelle canoniche, classiche, in pantaloncini e maglietta e dentro un campo da tennis. Molto, ma molto meglio, così.