Marialuisa Jacobelli incontenibile: la foto in bikini manda Instagram in tilt

Marialuisa Jacobelli è incontenibile: la foto in bikini della giornalista manda davvero Instagram in tilt. Ecco lo scatto clamoroso

Non si ferma Marialuisa Jacobelli, la figlia di Xavier, giornalista anche lei, che su Instagram ha deciso di mandare tutti al manicomio. L’ultimo scatto è davvero da capogiro, uno scatto clamoroso che lascia davvero pochissimo spazio a qualunque commento possibile. Esplosiva.

Sì, il termine adatto secondo il nostro modesto parere è proprio esplosiva. Un bikini strettissimo che non contiene quelle che sono le sue curve. Vabbè, la foto la commenteremo dopo, sotto. Qui parliamo un poco di lei: una giornalista che sa il fatto suo e che ha superato anche dei momenti difficili nella sua vita. Momenti che l’hanno vista protagonista anche di una denuncia nei confronti del suo ex compagno, condannato per stalker nei confronti della donna. Una donna bellissima, che ha tutto il diritto adesso di rifarsi una vita dopo alcuni mesi certamente passati con l’ansia di qualcuno che ti stava sempre addosso. Sì, proprio così. Ed è anche bello vederla così adesso, sorridente, senza problemi apparenti. In tutta quella che è la sua bellezza esteriore. Clamorosa.

Marialuisa Jacobelli, il bikini fa fatica

Dicevamo: in questo scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram, la Jacobelli decide di mandare definitivamente al manicomio i suoi followers. Uno scatto dall’alto, in bikini, con un bikini che non riesce praticamente a trattenere le sue forme esplosive. Uno scatto clamoroso.

Sì, davvero bellissima. Una dea. Marialuisa inoltre non è nuova a pubblicare delle foto del genere: più di una volta infatti ha stupito i suoi fan con delle foto bellissime, stupende, che ne hanno messo in evidenza quella che è una struttura fisica pazzesca. Frutto sicuramente di sudore e di allenamenti, che non mancano mai nella sua vita quotidiana. Ma questa volta possiamo dire una cosa, si è davvero superata, perché una foto del genere fino al momento non l’avevamo mai vista. Ma le temperature estive fanno la differenza, regalandoci anche dei selfie del genere che fanno mancare il fiano. Sì, incredibile davvero.