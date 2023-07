De Ketelaere sempre in uscita: “Troppo brutto per essere vero”

Il Milan punta a cedere De Ketelaere per poter poi affondare su Chukwueze. Il ventiduenne belga resta a disposizione di Pioli e parteciperà alla tournée americana, ma con le valigie pronte per partire.

Charles De Ketelaere è a Milanello e dunque partirà regolarmente per gli Stati Uniti nella giornata di domani insieme al resto della squadra. Ciò non esclude una cessione: il trequartista è in uscita: il Milan vorrebbe venderlo al PSV, anche se De Ketelaere non sembra così convinto: il ragazzo vorrebbe invece giocare almeno un altro anno in Italia per riscattarsi.

Il giornalista Luca Bianchin è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare di Milan, della possibile cessione di De Katelaere e dell’affondo su Chukwueze. “La partita si gioca tra Taremi e Chukwueze. Ma quest’ultimo è nettamente favorito”, ha spiegato Bianchin.

“Di fatto servono intorno ai 25 milioni per Chukwueze. Poi, per il contratto come ingaggio parliamo di circa 4 milioni. L’uscita di De Katelaere potrebbe accelerare il colpo in entrata, cioè l’affondo a Chukwueze. Ma è difficile piazzare il belga”, ha continuato il giornalista sportivo.

“Per Danjuma è stata come sempre questione di soldi: il Milan non voleva prenderlo a titolo definitivo, ma in prestito con diritto di riscatto, e il Villareal a questo punto ha ottenuto maggiori garanzie di riscatto da parte dell’Everton“.

Fuori De Ketelaere: “ll PSV Eindhoven si è avvicinato, ma ha chiesto solo un prestito“

L’intervistato ha poi spiegato che Danjuma stesso preferirebbe giocare in Premier. “All’Everton giocherebbe di più. Inoltre c’è sempre il fascino di giocare nel campionato più ricco del mondo. Un riscatto a 15 milioni può essere più sicuro con Danjuma all’Everton che al Milan. E al Villareal lo sanno bene”.

“Per De Ketelaere sembra che la cessione sia inevitabile. L’unico problema è che non ci sono squadre interessate a prenderlo a prezzo pieno. Il ragazzo non fa più parte del progetto tecnico. Il Milan accetterà proposte se saranno consone. In alternativa può essere prestato con diritto o obbligo, a patto che la cifra finale sia intorno ai 25 milioni, visto che pesa a bilancio per 28“.

“Io credo che abbia delle qualità inespresse“, ha concluso il giornalista. “Il De Ketelaere visto il primo anno in rossonero è stato troppo brutto per essere vero. Vediamo come andrà a finire… Il PSV Eindhoven si è avvicinato, ma ha chiesto solo un prestito secco. Insomma, per un diritto di riscatto siamo lontani dal trovare una quadra”.