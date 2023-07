Camila Giorgi, l’anticiclone africano le fa un baffo: la tennista combatte l’afa rimanendo in intimo ed è subito corto circuito social.

In questi giorni avrebbe dovuto partecipare all’Hungarian Grand Prix di tennis, il primo torneo che si gioca dopo Wimbledon. Dall’erba si passa direttamente alla terra rossa, per una breve parentesi che precede, a sua volta, uno dei capitoli più appassionanti della stagione: quello sul cemento.

Alla fine, per motivi che non sono stati resi noti, Camila Giorgi ha però deciso di dare forfait. Non si è presentata a Budapest perché, almeno questo è quello che si ipotizza, ha preferito concentrarsi sull’hard court. Tanto più che a breve sarà tempo, per lei, di tornare in uno dei posti in cui è stata più felice al mondo: la bella Montreal, dove due anni fa ha toccato il cielo con un dito vincendo il Canada Open. Lo scorso anno non riuscì a bissare quell’incredibile successo, che in fase di premiazione volle dedicare al padre. È a lui, questo ha sempre affermato, che deve tutto. Ogni suo singolo traguardo, ogni obiettivo raggiunto. E guai a toccarglielo: le critiche a lui rivolte, spesso accusato di essere troppo duro con lei e di non aver saputo valorizzare e incoraggiare il suo talento, la tennista marchigiana non le ha mai né capite e né tollerate.

Ma questa è un’altra storia. Vedremo, invece, se la Giorgi saprà scriverne un’altra, avvincente tanto quanto quella su cui appose la firma nel 2021. Sarà in grado, l’ex numero 1 d’Italia, di riaffermarsi in Canada?

Camila Giorgi, la temperatura è rovente e lei pure: si salvi chi può

Non possiamo prevederlo. Possiamo certamente sperarlo, quello sì, ma non azzardare ipotesi circa l’evoluzione del Masters 1000 a lei tanto caro. Possiamo però mostrarvi, almeno quello, una fotografia che siamo convinti vi lascerà senza fiato. Anche perché, in effetti, non potrebbe essere altrimenti.

La Giorgi, che ha preferito saltare l’appuntamento in programma questa settimana a Budapest, dovrebbe trovarsi in Italia. Anche lei, come tutti d’altro canto, starà perciò patendo il caldo infernale che si sta abbattendo sulla Penisola e che non sembra volerci dare tregua. Ognuno combatte Caronte, l’anticiclone africano che ci tiene stretto nella sua morsa, a modo suo. Solo che lei, a quanto pare, ha deciso di farlo in maniera molto più sexy.

Le ultime due foto che ha pubblicato su Instagram non sono di ottima qualità. Pur non essendo nitide si evince chiaramente, però, che per contrastare l’afa Camila ha deciso di indossare un outfit molto minimal. Non si capisce bene se quello che ha indosso sia un completo intimo oppure uno da allenamento, ma è evidente che il suo lato B sia a “briglie sciolte”. E lei si sarà pure rinfrescata, ma i fan di sicuro no. Non avevano proprio bisogno di qualcosa di tanto rovente.