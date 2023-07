Samir Handanovic ancora in campo: “Perfetto per la Roma”

Nel post di addio all’Inter, Samir Handanovic ha fatto intendere chiaramente di voler continuare a giocare sul campo: per lui potrebbe esserci la Roma?

Roberto Scarnecchia, allenatore, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY. A sopresa, l’intervistato ha parlato di un possibile affare Handanovic-Roma. Giorni fa si era parlato di un possibile sondaggio da parte della Lazio.

Il portiere sloveno conosce abbastanza bene la Capitale: è trasitato alla Lazio nel 2006, a inizio carriera. E secondo alcune voci, nei giorni scorsi, sarebbe stato proposto al club biancoceleste. Secondo Scarnecchia, invece, l’ex capitano dell’Inter, starebbe meglio alla Roma.

“La rosa della Roma era già abbastanza completa prima“, ha dichiarato l’intervistato. “Ma ora devi rinfoltirla. Manca la zona centrale: portiere, difensore, centrocampista e punta, lì bisogna rinforzare la squadra e completarla. Il problema principale è il portiere, non me ne voglia Rui Patricio”.

“Riprenderei Szczesny e per fare uno o due anni prenderei a zero Handanovic“, ha continuato l’allenatore, parlando del possibile nuovo portiere della Roma. “Rui Patricio è un buon dodicesimo. Non può essere più titolare, lo sa anche Mourinho”.

Handanovic, in effetti, potrebbe dare ancora molto alla Serie A, sia tecnicamente che come uomo spogliatoio. Onana, salutando l’Inter, ha ammesso che lo sloveno gli ha dato grande prova di correttezza: “Il compito di Samir non è stato facile, e invece con me è sempre stato corretto“, ha detto il camerunense.

Rui Patricio un problema per la Roma: “Prenderei Handanovic“

“Mi piacciono sia Morata che Scamacca. Preferisco il primo: Scamacca è un Abraham più giovane, con le stesse caratteristiche. Morata invece può giocare con l’inglese e con Dybala alle sue spalle farebbe benissimo”.

“Pinto si sta muovendo molto bene“, ha dichiarato poi Scarnecchia. “Dunque aspetterei per vedere queste nuove disposizioni per capire i movimenti delle società con queste nuove norme. Sono un po’ penalizzate e un po’ avvantaggiate tutte. Morata a trentuno anni è ancora giovane. Nel calcio contemporaneo, si è allungata l’età e si può giocare per ancora cinque o sei anni. Alla fine conta solo vincere, in questo caso hai sempre ragione. De Laurentiis ha venduto Mertens, Insigne e Koulibaly e alla fine ha vinto il campionato”.

Infine l’intervistato è tornato sulla finale persa dalla Roma. “La finale di Europa League è stata decisa dall’arbitro con due grandissimi errori. Le squadre erano in equilibrio. Tutti possono affermare che si stavano pareggiando, poi è come se l’avessimo vinta, perché i calci di rigore sono una roulette. Mourinho dovrebbe aprire alcuni parametri, i suoi collaboratori sono tutti yesman”.