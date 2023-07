Emma Raducanu senza freni in Grecia: tsunami di like per la foto in bikini

Emma Raducanu regala ai follower delle splendide cartoline della sua vacanza in Grecia. Una, in particolare, ha fatto furore.

C’è chi dubita, ancora oggi, del fatto che sia felicemente fidanzata. Ignorando le prove schiaccianti che sono sotto gli occhi di tutti e negando, così, quello che è ormai un dato di fatto assodato. Cosa che sarà impossibile, però, da questo momento in poi, considerato che la vacanza di coppia è un indizio incontestabile.

Emma Raducanu, nelle scorse ore, ha postato un carosello di fotografie inequivocabili. La bella tennista ai britannica, ferma ai box da diversi mesi per via dei tre interventi chirurgici subiti dopo un inizio di stagione in sordina, si trova in Grecia. Non ha potuto partecipare, per ovvie ragioni, a Wimbledon. Fermo restando che, anche senza scendere in campo, è comunque riuscita a macinare un bel po’ di soldi grazie agli eventi organizzati dagli sponsor con i quali è sotto contratto. Basti dire che ha guadagnato addirittura di più di molti tennisti in gara, per rendere l’idea di quanto sia popolare e capace, in quanto tale, di “smuovere” un bel po’ di denaro anche solo con la sua presenza.

Non è questo, comunque, il punto. Le cartoline giunte dalla sua vacanza in Grecia hanno fatto sognare i suoi fan per ben più di una ragione. Intanto per gli scorci da sogno che ha prontamente immortalato, poi per gli scatti di cui è lei la protagonista assoluta. Nel primo sfoggia un completo bianco con dettagli in pizzo, una mise assolutamente perfetta per una vacanza nella terra degli dei. Ma ce n’è un altro, per la verità, che ha “agitato” ancor di più il popolo dei social.

Emma Raducanu, sole cuore e amore: incantevole in Grecia

Ci riferiamo a quello in cui la tennista britannica, campionessa dello Us Open 2021, appare di spalle, seduta su una scogliera, intenta a contemplare l’orizzonte. Indossa un bikini ed è davvero difficile stabilire, a questo punto, se sia più mozzafiato lei oppure il paesaggio che si staglia davanti ai suoi occhi.

Molti saranno rimasti delusi al momento di scoprire, però, che la Raducanu non era, ovviamente, sola soletta. In uno di questi scatti appare, seppur di sfuggita, un ragazzo. La chioma folta ci ha fatto fare due più due in un nanosecondo: sembra evidente che quel ragazzo sia proprio Carlo Agostinelli, figlio della responsabile delle pubbliche relazioni di Dior, con il quale la bella Emma è stata ripetutamente paparazzata nelle ultime settimane.

La romantica vacanza in Grecia suggella quindi, di fatto, la nascita di questo nuovo amore. E sarebbe tutto perfetto, nella vita della tennista, se non fosse per la pausa forzata dal tennis. Nella speranza, in ogni caso, di poterla rivedere quanto prima in campo.