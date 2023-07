Camila Giorgi a luci rosse: lo scatto audace scatena la fantasia dei fan

Camila Giorgi, la foto a luci rosse fa impazzire i follower della bella tennista marchigiana: non puoi assolutamente perdertela.

Non si sa perché. Non è dato sapere se ci sia qualche problema o se, invece, abbia semplicemente deciso di rivedere in calcio d’angolo la programmazione della stagione. Sta di fatto che all’Hungarian Grand Prix che si svolgerà in questi giorni a Budapest non ci sarà nessuna portacolori italiana.

La sola iscritta al torneo, ossia Camila Giorgi, ha dato forfait all’ultimo minuto. Senza chiarire, appunto, le motivazioni alla base della sua decisione. Ma niente panico. A giudicare dai social sembrerebbe in ottima forma, motivo per il quale ci sentiamo di escludere a priori l’ipotesi di un possibile infortunio o acciacco. Potrebbe aver pensato, forse, di non passare dalla terra rossa e di tornare in campo direttamente in vista degli appuntamenti sul cemento. Così da concedersi, dopo la frenetica parentesi sull’erba, un po’ di relax, che non guasta mai. Tanti suoi colleghi e colleghe hanno fatto lo stesso, d’altra parte: si pensi a Matteo Berrettini, che è in Sardegna con Melissa Satta, ma anche a Paula Badosa, che è invece partita alla volta della Grecia con il suo nuovo amore, il tennista Stefanos Tsitsipas.

Non potranno godersi l’estate a pieno, ma un piccolo break, dopo sei mesi ininterrotti di tornei e tre Slam, ci sta tutto. Soprattutto se, come speriamo, possa servirle a ritemprare il corpo e la mente in vista del suo evento del cuore. Tra qualche settimana scoccherà l’ora del Canada Open, la competizione in cui la Giorgi ha sinora avuto maggiore successo: due anni fa, proprio lì, vinse il suo primo Masters 1000.

Camila Giorgi, miniabito a fiori e la fantasia galoppa

Lo scorso anno non è riuscita a difendere il titolo, ma quest’anno è parsa molto più “in palla” rispetto a 365 giorni fa. La concorrenza è agguerritissima, ma chissà che tornare su quel campo non possa darle linfa nuova e riaccendere in lei le emozioni di quel traguardo indimenticabile.

Non abbiamo la palla di vetro per prevedere cosa sarà di lei, ma per fortuna abbiamo tutti uno smartphone e possiamo quindi goderci, almeno quello, i suoi scatti da capogiro. Come quello, postato qualche ora fa, in un certo senso “a luci rosse”. Rossa è la luce, infatti, che illumina la stanza in cui la foto è stata scattata. E rossa sarà pure la passione che avrà animato i suoi follower nel momento in cui l’immagine è comparsa tra le Instagram stories della bella Camila.

La tennista marchigiana indossa peraltro un miniabito a fiori che esalta in modo divino il suo corpo perfetto. Motivo in più per farsi bastare questo scatto in attesa che sia ora, finalmente, di rivederla in campo.