Tennis, emozioni ad alta quota: in bikini tra le nuvole

Tennis, lo spot girato a bordo di un aereo lascia senza parole il popolo dei social: toccherete il cielo con un dito.

Nel 2007 nessuno la conosceva. Nessuno aveva avuto ancora il privilegio di posare gli occhi su quella riteniamo sia, a ragion veduta, una delle attrici più belle e sensuali del panorama italiano. La sua popolarità la deve ad Eros Ramazzotti, dal momento che la prima apparizione pubblica è avvenuta nell’ambito del videoclip del suo brano Il tempo tra di noi.

Poi sono arrivati gli spot telesivi, in alcuni dei quali ha avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco con Raoul Bova. A quel punto, abbiamo iniziato a vederla un po’ ovunque. Ballando con le stelle è stato il trampolino di lancio ufficiale, perché dopo il talent show è scoccata, finalmente, l’ora del cinema. La prima volta che è apparsa sul grande schermo è stata in occasione del film comico I soliti idioti, seguito a ruota da Razzabastarda. Grazie alla pellicola di Alessandro Gassman ha poi vinto, al Festival internazionale del Film di Roma, un premio per la sua magistrale interpretazione. Madalina Ghenea è stata, poi, Dorotea nella serie televisiva dedicata ai Borgia e “partner” di Cristiano Ronaldo nello spot del profumo Legacy.

Un curriculum di tutto rispetto, insomma, che potrà ora implementare ulteriormente aggiungendo, in coda ai lavori già svolti, la partecipazione al film Deep Fear. L’attrice rumena tornerà sul grande schermo a breve, in un thriller da non perdere che la vede recitare accanto ad Ed Westwick, il famosissimo Chuck Bass della serie tv di successo Gossip Girl.

Tennis, bikini spaziale: Madalina Ghenea manda in tilt i social

Ecco spiegato, quindi, perché negli ultimi tempi si parli tanto di lei, sebbene resti inteso che non sia al centro dell’attenzione solo ed esclusivamente per la sua carriera. C’è un motivo ben preciso, infatti, se di recente si è ritrovata di nuovo al centro del gossip a livello internazionale.

La splendida attrice sta con il tennista Grigor Dimitrov e, come spesso accade, la coppia ha attirato su di sé i riflettori. Madalina è così tornata alla ribalta e i suoi follower si stanno facendo una gran bella scorpacciata di contenuti nuovi e da brivido. Come quello, pubblicato sui social qualche ora fa, che ha causato letteralmente un corto circuito sui social network.

Il filmato ritrae la nuova wag del tennis a bordo di un aereo: la Ghenea indossa un bikini succinto e glitterato e davvero non potrebbe essere più sexy di così. Si muove con la disinvoltura di chi sa di essere bella e provocante e il risultato è sotto gli occhi di tutti: un video che faticheremo a dimenticare.