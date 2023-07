Lukaku irrita la Juventus: “Sta mercanteggiando sui bonus”

Dopo aver sconvolto il mondo Inter, sembra che Lukaku stia infastidendo anche la dirigenza juventina: secondo Rossi il centravanti sta mercanteggiando per guadagnare il massimo.

Gianluca Rossi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per spiegare lo stato della trattativa fra Lukaku e la Juvenuts: il belga starebbe “mercanteggiando” troppo.

“Lukaku è uno che per due euro si butta tra i camion dell’autostrada, non ci vuole uno scienziato per capirlo“, ha esordito Rossi. “Parliamoci chiaro: Lukaku sta già mercanteggiando sui bonus con la Juve. E dopo l’Inter si sta incazzando pure la Juventus. Questo vive per il denaro più di tutti…”

“Sono cinque giorni che chiamo l’avvocato Ledure, ha il telefono staccato“, ha continuato il giornalista. “Rifletteteci: da quand’era all’Everton, Lukaku ha cambiato quattro procuratori, ha litigato con tutti. Sicuramente ha parlato con la Juventus, sennò Ausilio non lo avrebbe scaricato senza volerlo più vedere e sentire. Immagino che tutto questo cinema sia stato fatto per la Juventus, visto che ci hanno sempre detto che per Lukaku l’Arabia non è un calcio attraente“.

“Se scarica anche la Juventus, a quel punto resta solo l’Arabia“, ha continuato il giornalista. “Ho conosciuto calciatori che per tre euro sarebbero andati a giocare per gli avversari, Bobo Vieri era uno di questi, e l’ha sempre ammesso. Cosa vai a dire Io non andrò mai di qua o mai di là? Basterebbe recitare il ruolo del professionista… Lukaku se ne è andato dopo uno Scudetto. Se gli date 15 milioni viene in studio con voi in 5 minuti”.

Lukaku verso l’Arabia Saudita: “Sta mercanteggiando troppo”

“La settimana scorsa ero ai funerali di Suarez“, ha raccontato poi Rossi. “C’era qualche superstite della Grande Inter, vado anche a cena con giocatori che al tempo valutavano più la maglia del soldo. Poi ho dovuto adattarmi al tempo in cui vivo: mi rendo conto che il calcio, come l’ho conosciuto, io è cambiato“.

“Oggi i tifosi della Juventus non vogliono Lukaku e la curva dell’Inter alle 18:00 manifesterà il suo dissenso per Cuadrado. Se a un tifoso odierno basta un Cuadrado per smettere di tifare Inter, possiamo farne a meno“.

“Prima c’è l’Inter, poi tutto il resto: nel momento in cui l’Inter gioca si sostiene l’Inter. Questi tifosi quando si sentiranno pronti poi torneranno con noi allo stadio. Al primo tuffo antisportivo, sappiamo che è stata sempre un po’ una sua caratteristica, che porterà all’Inter un rigore, magari proveranno un po’ di soddisfazione mentre non sono allo stadio a fare altro. Chiaro che Cuadrado all’Inter fa accapponare la pelle, così come Lukaku alla Juventus… Se io vinco lo Scudetto con Cuadrado, però, vado comunque in giro per Milano con il bandierone”.

“Anche io parlo con fonti interne dall’Inter ogni tanto“, ha concluso il giornalista, “visto che è quarant’anni che faccio questo mestiere. Mi avevano detto che cercavano un’alternativa a Dumfries con esperienza e statura europea. Quelli per Cuadrado mi ricordano i discorsi su Acerbi che poi in finale a Istanbul si è messo nel taschino Haaland. Purtroppo, il calcio di oggi è questo…”