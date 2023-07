Koopmeiners e Hojlund, destini opposti: “Può andare via per 40 milioni”

Il mercato italiano, come quasi ogni anno, punta ai gioielli allenati dall’Atalanta di Gasperini. I nomi più chiacchierati sono quelli di Koopmeiners e Hojlund.

Vincenzo Morabito, membro dell’entourage di Koopmeiners, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare del futuro del centrocampista olandese della Dea.

L’intervistato è partito ragionando sul lavoro della Wasserman, la società di procura che cura gli interessi di Koopmeiners. “La Wasserman lavora per compartimenti stagni, la divisione inglese e quella olandese, per esempio, parlano poco tra di loro. Koopmeiners è un giocatore che resterà all’Atalanta, anche se è tra i giocatori che Giuntoli sogna. Giuntoli lo aveva in mano prima che andasse all’Atalanta, poi non ha avuto le risorse per chiudere“.

“Jansen mi ha assicurato che resta a Bergamo“, ha continuato Morabito. “E ora hanno chiuso un’operazione di rinnovo di contratto. Riguardo a Kilman, il ragazzo costa tanto, e difficilmente De Laurentiis spenderà più di 20 milioni per un difensore centrale che costa più del doppio”.

Koopmeiners resta a Bergamo mentre Hojlund può lasciare: “Potrebbe restare in Italia“

“L’Inter sta inseguendo Hojlund e in passato ha sondato anche Koopmeiners. Per l’attacco, oltre al danese, i nerazzurri seguono altri ottimi attaccanti, ma bisogna sempre capire il rapporto con le risorse a disposizione, perché noi parliamo ma ci sono dei parametri di cui tenere conto“.

“Ora l’Inter ha incassato e quindi può spendere qualcosa“, ha detto ancora l’intervistato. “Hojlund, secondo me, potrebbe lasciare l’Atalanta e restare in Italia, e nel mercato interno i trasferimenti funzionano in modo diverso. All’estero potrebbe andare solo in Premier League, ma non lo considerano ancora pronto per i costi: l’Atalanta chiede 60 milioni, ma lo ha pagato 17. Credo che se qualcuno si presentasse con una quarantina di milioni, l’Atalanta lo cederebbe. Per esempio l’Inter, o la Juventus con l’eventuale cessione di Vlahovic”.

Arrivato l’anno scorso dagli austriaci dello Sturm Graz per poco più di 17 milioni di euro, Hojlund ha segnato 10 goal alla sua prima stagione italiana. Su di lui c’è il Manchester United, ma sembrano interessate anche Inter, Juventus e Napoli.

Secondo Morabito, il Napoli troverà altri giocatori importanti a basso costo. “Meluso sarà all’altezza del compito, ne sono certo. A Napoli hanno uno staff adatto per trovare giocatori tipo Kim e Kvaratskhelia. L’anno scorso dopo la dipartita di tanti nomi importanti come Mertens, Insigne e Koulibaloy pronosticavano tutti un Napoli in discesa, invece ha vinto lo Scudetto. Nel calcio può succedere qualsiasi cosa”.