Calciomercato Juventus, il piano per Lukaku: “Serve cedere Vlahovic”

Per prendere davvero Lukaku, la Juventus dovrebbe cedere Vlahovic: la dead-line è fissata al 4 agosto, ma dall’Arabia è atteso un rilancio dell’Al-Hilal.

Alberto Mauro, direttore di Juventus News 24, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare del tema più chiacchierato degli ultimo giorni, ovvero l’acquisto di Lukaku legato alla cessione di Vlahovic.

“Viste le decisioni di Lukaku nella storia recente non sarei stupito aprisse le porte a un trasferimento in Arabia Saudita”, ha detto Mauro. “Non si può nemmeno escludere un dietrofront per tornare all’Inter. La Juventus ci proverà seriamente per Lukaku, ma l’incastro come si sa dipende dalla cessione di Vlahovic”.

“In realtà, per prendere Lukaku basterebbero 35 milioni: a oggi, a quella somma, chiuderesti subito l’accordo. Ma per Vlahovic la cosa è più complicata, perché servono 80 milioni. Il PSG era caldo fino a ieri. Ora sta facendo le sue valutazioni e pare che la pista si sia un po’ raffreddata. La deadline è quella del 4 agosto per chiudere le due operazioni: c’è poco tempo”.

“Non c’è margine per trattate come si deve, soprattutto per una cessione importante come quella di Vlahovic”, ha continuato l’intervistato. “Come detto però da Scanavino, senza uscite non si faranno entrate”.

Cessione di Vlahovic per prendere Lukaku: “La Juve spinge anche per cedere Pogba”

“L’altra incognita è Pogba”, ha detto Mauro. “Al momento il francese non ha aperto alla destinazione araba, ma probabilmente ci saranno aggiornamenti dopo la tournée in America. La Juventus sta spingendo per l’addio viste le condizioni fisiche, l’ingaggio e i comportamenti che hanno fatto discutere. Se dovesse aprire all’addio nelle prossime settimane, servirebbe un titolare fisso. E non credo basterebbe Kessie”.

“Il dato che balza all’occhio rispetto agli anni scorsi”, ha continuato il giornalista, “è che in questo momento alla Juventus, di fronte a un’offerta d’alto livello, tutti possono partire. E rispetto agli anni scorsi è già una differenza. Ci sono dei giocatori in esubero. A oggi c’è un gruppo che si allena con Allegri sotto gli occhi di Giuntoli e Manna, e poi ci sono Bonucci, McKennie e Zakaria che sono in fuori rosa. E poi c’è un altro gruppo ibrido di giocatori che possono guadagnarsi una chance ma che possono anche partire di fronte all’offerta giusta”.

“Qualche giorno fa il Milan ha chiesto informazioni su Cambiaso, la Juventus ha fatto il suo prezzo, sparando alto: chiede 20-25 milioni. Per Soulè, invece, servono circa 18 milioni. In questo momento Arthur è il più vicino a una cessione, Zakaria è vicino al West Ham ma c’è ancora qualche milione che balla. McKennie potrebbe guardare alla MLS.”