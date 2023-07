Gratta e Vinci, hanno fatto la storia: 8 biglietti vincenti in 2 giorni

Gratta e Vinci, hanno fatto la storia: incredibile quello che è successo in soli 2 giorni: trovati la bellezza di 8 tagliandi vincenti

Hanno fatto la storia, decisamente. Sì, perché non era mai successa evidentemente una cosa del genere. Ma c’è da dire comunque che questa tabaccheria non è la prima volta che fa parlare di sé. Ma questa volta si è superata.

Si dice che la fortuna sia cieca, ma nel caso del Tucci Bar Tabacchi in via Tevere 8 a Rende, in provincia di Cosenza, ci vede benissimo. Perché quello che è successo in questo negozio – si legge sul sito Agimeg.it – ha davvero dell’incredibile. Una situazione mai vista prima e adesso siamo convinti che molti scettici una capatina in questo punto vendita ce la faranno. E adesso vi spieghiamo pure il motivo che, ovviamente, riguarda i Gratta e Vinci, in questo caso il Miliardario Maxi, quello che costa 20euro, e che regala fino a 2milioni di euro come vincita massima. Ecco quello che è successo in soli due giorni. Sì, avete capito bene, 48 ore.

Gratta e Vinci, 8 biglietti vincenti

Tutti con lo stesso tagliando, per quella che era la serie vincente arrivata in Calabria. Non c’è altra spiegazione. Otto vincite con lo stesso biglietto fortunato per un totale di 4mila euro portati a casa da chi ha deciso di comprarli. Vincite non solo con i numeri fortunati, quelli classici, ma anche con il bonus del moltiplicatore che questo speciale biglietto mette a disposizione di chi decide di comprarlo. Insomma, qualcosa che prima d’ora mai si era verificato, o per meglio dire mai si era verificato in così poco tempo.

Le vincite sono state ottenute anche grazie ad alcuni simboli che, come vi abbiamo già spiegato, nel momento in cui si vedono dentro il tagliando praticamente chiudono il gioco, sì, perché non c’è nessun’altra possibilità di vincita in questo caso, solamente la botta di fortuna di aver trovato un simbolo che permette di portare a casa comunque una bella somma. In ogni caso, il colpo piazzato dalla tabaccheria è di quelli da ricordare.