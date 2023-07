Gratta e Vinci, ha incassato grazie allo “scemo”: vincita super a Napoli

Gratta e Vinci, una vincita super a Napoli grazie allo “scemo”, che per chi conosce la smorfia napoletana ha già capito di cosa parliamo

Tra poco compirà vent’anni, quindi, senza nemmeno troppe discussioni, è sicuramente il biglietto più amato. O almeno uno dei più amati. Il Miliardario, quello da 5 euro, il primo della serie, riesce ancora a regalare delle vincite belle, e importanti, senza nemmeno stare a girarci troppo intorno con dei fronzoli. Sì, le vincite arrivano con il metodo classico, il solito, quello dei numeri vincenti.

Ed è proprio così che è successo al Bar Tabacchi Espresso d’Italia in via Galatina 156 a Santa Maria Capua a Vetere in provincia di Caserta. Un colpo da mille euro – così come raccontato da Agimeg.it – con un numero che nella smorfia napoletana è molto conosciuto. Il 23. Un solo numero per portare a casa una cifra già incassata che regalerà una bella vacanza al fortunato vincitore. Tant’è che anche il commerciante ha deciso di rendere merito con un commento che solamente da quelle parti riescono a fare.

Gratta e Vinci, ecco il colpo con lo scemo

Il numero 23, nella smorfia, è lo scemo. E infatti il titolare avrebbe commentato proprio così: “E chiamalo scemo”. Insomma, un modo ironico per confermare che la fortuna è tutto quando si decide di acquistare un Gratta e Vinci, e non c’è davvero bisogno di nient’altro. Sì, solamente la fortuna ti può permettere di vincere quando uno decide di acquistare un tagliando.

Come detto prima, quindi, per il fortunato vincitore non c’è stato nessun bisogno di andare a cercare qualcos’altro, è bastato solamente riuscire a prendere un numero e sotto lo stesso si è materializzata la bella vincita. Mille euro, in questo momento per alcuni davvero drammatico, possono aiutare, eccome, per stare bene e passare qualche giorno in totale serenità e in totale relax.