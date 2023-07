Eugenie Bouchard come non l’avete mai vista: in versione wild è ancora meglio

Eugenie Bouchard, dopo il look in perfetto stile Barbie ecco un abito che vi lascerà a bocca aperta: in che versione la preferite?

Se Mattel dovesse un giorno decidere di produrre Barbie Bouchard, siamo assolutamente certi che andrebbe a ruba. Le lunghe onde bionde e i muscoli d’acciaio, uniti al sorriso smagliante e allo sguardo magnetico propri della tennista, fedelmente riproposti in scala, farebbero di esso uno dei più bei “modelli” in circolazione.

Ne siamo convinti da quando, nei giorni scorsi, la splendida tennista canadese si è agghindata per davvero da Barbie. Non ha la fatto in maniera estemporanea, naturalmente, ma in vista di un evento ben preciso: la premiere, cioè, della nuova pellicola dedicata alla bambola più fashionista di tutti i tempi. Il film è appena sbarcato nelle sale cinematografiche di mezzo mondo e il lancio è stato perfettamente in tema con le atmosfere super glamour in cui la fashion doll, nell’immaginario collettivo, è sempre stata immersa. Da qui la decisione, da parte della bella Genie, di rendere omaggio all’icona e al film di cui sarà protagonista – ad interpretarla sarà Margot Robbie, l’attrice che fa impazzire Stefanos Tsitsipas – con un look ad effetto.

L’abito pailettato sfoggiato in occasione dell’appuntamento con Barbie e Ken ha fatto impazzire, nel vero senso della parola, il popolo dei social. Archiviata la premiere, però, la Bouchard aveva ancora voglia, evidentemente, di stupire i follower e di sperimentare nuovi look. Così, senza pensarci troppo, ha tirato fuori dal suo guardaroba un abito di quelli che non lasciano spazio all’immaginazione.

Eugenie Bouchard, dopo Barbie tennis la versione animalier

Nulla di rosa e niente paillettes, stavolta. Eugenie Bouchard ha preferito puntare, in questa occasione, su un outfit dallo stile selvaggio e spregiudicato che le donava, questo è poco ma sicuro, tanto quanto l’abito da Barbie.

Il vestito in questione, lungo al ginocchio e stretto come una seconda pelle, è declinato in una versione animalier e ci offre la possibilità di vedere la tennista in una veste diversa da quella usuale. Negli ultimi giorni se l’era spassata a suon di bikini microscopici e capi tempestati di microcristalli, mentre in questo caso ha vinto il leopardato. Che, addosso a lei, fa in effetti un gran bel figurone.

Like e commenti, manco a dirlo, si sono sprecati. La Bouchard ha così tanti follower che ogni sua foto, soprattutto se sexy come questa, genera un vero e proprio “cataclisma“. E anche stavolta, come facilmente prevedibile, ha fatto venir giù i social.