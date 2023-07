Camila Giorgi si fa perdonare così | Shorts invisibili: fan in delirio

Camila Giorgi dà forfait all’ultimo minuto al torneo di Budapest. Ecco, però, come si è subito fatta perdonare la tennista marchigiana.

Dopo la disfatta di Wimbledon, ha ben pensato di godersi per un po’ l’estate. L’abbiamo vista sguazzare in piscina, splendida nei suoi bikini microscopici e con un sofisticato taglio di capelli nuovo di zecca. In compagnia del fratello Amadeus, che era apparso in una delle sue foto, e, forse, anche di qualcun altro.

Potrebbe esserci, ma si tratta solo di indiscrezioni, una new entry, nella sua vita. Lo si è ipotizzato dopo che la tennista di Macerata ha postato su Instagram l’istantanea di un bellissimo mazzo di fiori. Una pratica alla quale aveva fatto ricorso, un anno fa di questi tempi, per comunicare ai suoi follower l’inizio della storia d’amore, poi finita, con il collega argentino Santiago Rodriguez Taverna. I due si erano frequentati per un po’ ed erano stati sorpresi, dietro le quinte dello Us Open, mentre si scambiavano un bacio appassionato. Poi qualcosa deve essere andato storto e hanno addirittura smesso, come spesso accade nell’era dei social, di seguirsi.

Non sappiamo se il cuore della Giorgi batta di nuovo, effettivamente, per qualcuno. Ma sappiamo per certo, invece, che il suo rientro in campo, previsto nella giornata di oggi, è saltato all’improvviso. La campionessa del Canada Open 2021 ha dato forfait a poche ore dall’inizio dell’Hungarian Grand Prix, ragion per cui nessuna rappresentante italiana sarà presente al torneo in programma a Budapest in questi giorni.

Camila Giorgi manda in tilt i social

Non è dato sapere perché Camila si sia defilata senza preavviso. Potrebbe aver deciso di saltare la parentesi sulla terra rossa e di concentrarsi direttamente sul cemento, nella speranza, forse, di replicare il successo ottenuto due anni fa, quando vinse il suo primo Masters 1000.

La verità, in ogni caso, è che la tennista marchigiana non è solita esporre le ragioni delle sue decisioni. Inutile aspettarsi, quindi, che ci schiarisca le idee. Resteremo col dubbio, ma tant’è. Fortuna, almeno quello, che si è fatta subito perdonare, l’ex numero 1 d’Italia. Lo ha fatto alla sua maniera, pubblicando una fotografia “scottante”, di quelle che tanto le piacciono.

Oltre a sfoggiare il suo caschetto nuovo di zecca, che le dà un’aria ancor più elegante, indossa in maniera disinibita un look minimal dalla testa ai piedi. Micro-top d’ordinanza, per esibire i muscoli e gli addominali d’acciaio, e shorts talmente microscopici da essere praticamente invisibili. Una visione che avrà senz’altro “addolcito” lo stato d’animo dei suoi tifosi, che non avranno preso bene la notizia del suo forfait.