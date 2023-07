Tennis, la gita in barca manda i fan in delirio: look spietato

Tennis, su quella barca in mezzo al mare c’è una sensualissima marinaretta: il reel su Instagram manda in tilt i social.

Le campagne pubblicitarie in vista dell’estate, la premiere, la promozione del nuovo film di cui è protagonista. Dire che le ultime settimane siano state frenetiche sarebbe un vero eufemismo, ma la buona notizia è che ora è tutto finito e che può godersi, finalmente, un po’ di meritatissimo relax.

Non in compagnia della sua dolce metà, purtroppo, che ha partecipato a Wimbledon e che non ha potuto seguirla, quindi, nelle vacanze che bramava da tempo. Ma Grigor Dimitrov e Madalina Ghenea, attrice, modella e fidanzata del tennista, avranno certamente modo di rifarsi, una volta archiviate le fatiche dello Slam londinese. Per il momento lei se la spasserà da sola, godendosi il mare e la spiaggia e intrattenendo, nel mentre, i suoi numerosissimi follower. Alla sua maniera, naturalmente, quella maniera che non stanca mai e che fa sì che nessuno riesca a togliere gli occhi di dosso dallo screen.

Dovremmo essere ormai abbondantemente abituati ai contenuti piccanti della splendida Ghenea, che nell’ultimo film recita accanto alla star di Gossip Girl Ed Westwick. Ma la verità è che a cotanta bellezza non ci si abitua mai e che si resta sempre sorpresi ed inermi dinanzi alla favolosità delle sue curve e del suo corpo perfetto.

Finalmente in barca dopo le ultime fatiche: la wag del tennis spiazza tutti

Ecco spiegato, quindi, perché l’ultimo video pubblicato dalla stella di Deep Fear, il survival thriller diretto da Marcus Adams, abbia infranto così tanti cuori nel giro di pochi minuti. E perché abbia riscosso, tra l’altro, un numero sensazionale di like e di commenti che la dicono lunga su quanto Madalina sia apprezzata.

“Dolce far niente… e dopo tante settimane di lavoro e viaggi senza sosta questo è tutto quello che voglio“. C’è scritto questo nella didascalia che accompagna il reel postato su Instagram, un filmato che la ritrae su una barca, in mezzo al mare, agghindata come una perfetta e sensualissima marinaretta.

Lady Dimitrov indossa la parte superiore di un bikini, molto scollata, sapientemente abbinata a degli shorts bianchi d’ispirazione anni Cinquanta. Se la spassa a prua, godendosi un buon libro, e ammicca all’obiettivo come solo lei sa fare. Con la consapevolezza di chi sa di avere un fascino ineguagliabile e con la sfacciataggine di chi è certo di avere milioni e milioni di sostenitori sparsi ai quattro angoli del globo.