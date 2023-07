Tennis, mai viste tante curve a Cannes: bikini a prova di like

Tennis, un uragano di curve si abbatte su Cannes: l’atleta d’Oltralpe è riuscita ancora una volta a lasciarci senza fiato.

Non lasciatevi ingannare dal numero posto a sinistra del suo delizioso nome. Il fatto che sia ben lontana dal raggiungere in classifica le giocatrici più forti al mondo non significa niente. Non vuol dire, di certo, che sia una “sconosciuta”. Anzi, semmai è vero il contrario: pur non essendo una stella della Wta, è più popolare di altre atlete con un ranking migliore del suo.

Già, perché il successo di Lola Marandel non è riconducibile in via esclusiva al suo modo di giocare, o al numero di trofei presenti nel suo palmares. La splendida tennista di origini francese è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo pur non avendo ancora raggiunto, per via della sua giovane età, traguardi degni di nota. Ha vent’anni soltanto, questa meravigliosa brunetta tutta pepe che scorrazza da un campo all’altro con eleganza e leggiadria, ragion per cui può ancora arrivare molto lontano. Per il momento le basta essere dov’è, lontano dalla vetta del ranking femminile ma in alto, molto in alto, nella classifica delle atlete più gettonate sui social network.

Lola ha un talento notevole per il tennis, ma è così bella che potrebbe benissimo essere una modella. E anzi, di tanto in tanto sembra quasi che lo sia, per la verità. Quando posta certe foto o Instagram stories, infatti, pare che stia posando come farebbe un’indossatrice nell’ambito di uno shooting. Se solo lo volesse, insomma, potrebbe benissimo debuttare in passerella.

Tennis, Lola Marandel in bikini è una visione

Al momento, però, continua a preferire il tennis, il suo grande amore da sempre. Eppure, e chi la segue lo sa, si diletta anche, di tanto in tanto, a “sfidare” la resistenza dei suoi follower. Lo ha fatto, guarda caso, proprio qualche ora fa, collezionando un numero impressionante di reactions.

La Marandel, che qualche giorno fa ha vinto il suo primo titolo in doppio a Monastir, in coppia con Lucia Llinares, si sta godendo un po’ di relax. Ha scelto Cannes per staccare la spina e, indovinate un po’, sta sfoggiando un numero considerevole di bikini da paura.

Quello che indossa nell’ultima foto è devastante in tutti i sensi. Sarà per la prospettiva dall’alto che ci regala una visuale privilegiata, sarà perché il modello a fascia incornicia in maniera deliziosa la sua scollatura, sta di fatto che questo scatto è assolutamente irresistibile. Come la mitica Lola, d’altra parte.