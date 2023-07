Tennis, quante attrazioni a Porto Ercole: dal bianco di Wimbledon al bikini

Tennis, bella vita e curve in vista nella magica Toscana: così l’atleta in bikini sta stregando i turisti e anche il popolo dei social.

Tutti, nel Regno Unito, facevano il tifo per lei. I britannici ci speravano che a vincere Wimbledon potesse essere uno dei tennisti “locali”, ma così non è stato. I riflettori erano puntati, in particolar modo, su Katie Boulter, che da quando Emma Raducanu è ferma ai box è la nuova numero uno del Paese.

Nonostante tutti confidassero in lei e sognassero un replay dell’impresa della Raducanu, nulla di tutto ciò è accaduto. La 26enne di Leicester è approdata al terzo turno, ma è caduta in maniera netta e incontrovertibile contro la campionessa in carica, ossia Elena Rybakina. La vincitrice dell’edizione 2022 del terzo Slam dell’anno non ha dato scampo alla tennista inglese e il risultato della partita di cui sono state protagoniste ne è la prova lampante. Katie ha vinto due game appena, perciò non si può dire che quella della Rybakina sia stata una vittoria ottenuta sul filo del rasoio, anzi.

Poco importa, in ogni caso, se le aspettative siano state deluse. La Boulter ha ancora un po’ di tempo a disposizione per fiorire e le premesse affinché ci riesca sembrerebbero essere abbastanza buone. Per il momento, però, non vuole grilli per la testa. Adesso è tempo di vacanze e a tutto vuole pensare tranne che al tennis. Almeno fino a che non avrà ufficialmente inizio la stagione sul cemento, che si prospetta agguerrita come non mai.

Tennis, bella vita e bikini da capogiro: vacanze bollenti

Per le sue vacanze post-Wimbledon, la tennista britannica, designata come “erede” di Emma Raducanu, ha scelto proprio l’Italia. Più in particolare la Toscana, come vi avevamo già raccontato qui, tra i cui scorci da sogno ha trovato il luogo ideale in cui staccare la spina e rigenerare corpo e mente dopo questi primi sette mesi di tour.

La Boulter si trova, più precisamente, a Porto Ercole. Sul suo profilo Instagram sta documentando in maniera precisissima la bellezza dei luoghi che sta visitando, ma sta facendo anche qualcos’altro. Sta postando con grande insistenza, cioè, foto che la ritraggono con indosso i costumi più disparati.

Le tenniste hanno dei fisici pazzeschi, concentrate come sono sui loro corpi e sugli allenamenti propedeutici ai vari tornei. Questo significa che Katie, in bikini, è una vera e propria dea. Beati i toscani, allora, che la staranno certamente incrociando nella Maremma Grossetana e che staranno avendo, quindi, la possibilità di ammirare da vicino le sue curve da capogiro.