Susanna Giovanardi, bikini a go-go: l’estate più calda di sempre

Susanna Giovanardi, la sfilata in bikini continua sui social: la tennista romana sta mettendo a dura prova i suoi follower.

Era il 2019. Dal palcoscenico di Miss Italia di bellezze mozzafiato ne sono passate a bizzeffe, ma in quell’anno ci fu una tale concentrazione di dee che non fu affatto facile decretare quale, tra le tante, meritasse di portare a casa scettro e corona. Nessuno avrebbe voluto essere nei panni della giuria.

Alla fine a spuntarla fu Carolina Stramare, la modella genovese che incantò tutti con i suoi occhi di ghiaccio e le sue forme prorompenti. Dovette vedersela con una concorrenza agguerrita come non mai, tuttavia, la vincitrice dell’ottantesima edizione dello storico concorso di bellezza italiano. Lei era bella, certo, ma le ragazze arrivate ad un passo dal sogno non erano certo da meno. Vi basti sapere, giusto per farvi un’idea di quale fosse il livello quell’anno, che in gara c’era anche una certa tennista di nostra conoscenza. Sì, stiamo parlando di lei, di Susanna Giovanardi, romana dell’EUR che si è guadagnata, nel tempo, un posto nella top ten delle atlete più sexy al mondo.

Non avrà trionfato a Salsomaggiore, magari, ma questo non ha pregiudicato in alcun modo la sua carriera. La tennista capitolina è oggi popolarissima, sui social network ma non solo. Appare in diverse pubblicità, come quelle di un noto brand di intimo e di costumi da bagno, ed è dunque una modella affermatissima. Continua a giocare e ad intrattenere, come se non bastasse, i suoi numerosissimi follower.

Susanna Giovanardi, da Miss Italia a Miss bikini

La Giovanardi, insomma, si è ampiamente rifatta di quella “sconfitta” al fotofinish, tanto da non avere assolutamente nulla da invidiare all’altrettanto bella Carolina Stramare. Sia l’una che l’altra hanno conquistato il proprio pubblico alla loro maniera, facendo leva sui propri punti di forza.

E Susanna, questo è poco ma sicuro, di punti di forza ne ha a bizzeffe. L’ultimo reel che ha pubblicato sui social li mostra tutti (clicca qui per vederlo), dal primo all’ultimo, in un saliscendi di emozioni che avrà messo a durissima prova i suoi numerosi sostenitori. Nel video in questione la si vede prima con un bikini a righe bianco e blu, sgambatissimo e con uno scollo molto particolare che enfatizza in maniera deliziosa il suo generoso décolleté.

Dopodiché passa ad un due pezzi di colore rosso, sexy tanto quello che sfoggiava nei secondi precedenti. Una dea in mezzo al mare, dunque, con una grazia fuori dal comune e dalla bellezza dirompente.