La Camila Giorgi d’Inghilterra infiamma i social: i fan non ne hanno mai abbastanza

Camila Giorgi è in ottima compagnia: così la bellissima tennista britannica ha seguito l’esempio della sua collega marchigiana.

Sono lontani i tempi in cui le tenniste sfoggiavano solo ed esclusivamente abiti sportivi. Nel ventunesimo secolo, infatti, sport e femminilità camminano ormai di pari passo. L’uno non esclude l’altra e possono convivere pacificamente tanto in campo quanto al di là delle superfici in erba, cemento e terra rossa.

Camila Giorgi, in questo senso, ha fatto senz’altro da apripista. È stata una delle prime atlete al mondo a dimostrare che questi due modi di essere potevano coesistere, che il fatto di essere una sportiva non implichi necessariamente che si debba rinunciare al piacere di esibire il proprio sex appeal. Non è la sola, tuttavia, a pensarla in questa maniera. Tante colleghe della tennista marchigiana hanno seguito il suo esempio e iniziato ad osare un po’ di più anche in campo. A posare per gli shooting fotografici più disparati e a fare sfoggio, di conseguenza, delle numerose “armi” che Madre Natura ha dato loro in dono. Si pensi ad Ajla Tomljanovic, ad esempio, che è ormai diventata una vera e propria icona. Ma anche ad altre stelle del calibro di Paula Badosa, Emma Raducanu, Aryna Sabalenka, Susanna Giovanardi e chi più ne ha più ne metta.

Anche l’Inghilterra ha la sua Camila Giorgi e ne va particolarmente orgogliosa. Il suo nome lo conoscerete senz’altro, essendo lei una delle tenniste più popolari del circuito: si chiama Katie Boulter ed è a tutti gli effetti la numero 1 della Gran Bretagna. In campo, sicuramente, ma anche sui social network.

Non solo Camila Giorgi: anche Katie Boulter buca lo schermo

Della sua bellezza si era accorto in tempi non sospetti il magazine Vogue, che le aveva dedicato già cinque anni fa un servizio fotografico esplosivo. Eppure, più passa il tempo, più la nativa di Leicester diventa consapevole del suo fascino e delle diverse soluzioni che ha a disposizione per farne sfoggio.

La sua gallery fotografica ne è senz’altro la dimostrazione. La bella Katie è un tipo super glam e il suo guardaroba, di conseguenza, è perfettamente all’altezza del suo stile di vita. La Boulter, fidanzata da qualche tempo con il tennista australiano Alex de Minaur, è concentratissima sulla sua carriera, ma le piace anche fare baldoria e agghindarsi di tutto punto.

Prendiamo la foto qui sopra. L’abitino rosso che sfoggia, cortissimo e molto malizioso, le sta d’incanto. E non ci stupisce affatto che abbia fatto il pieno di like così come, d’altro canto, tutti i contenuti che affollano il suo profilo Instagram. I fan sono pazzi di Katie e proprio non ce la sentiamo di non dare loro ragione.