Tennis, faticosa la vita da Barbie: il bikini è liberatorio

Tennis, a quanto pare la vita da Barbie è più faticosa di quanto immaginato. Dopo tanti impegni, un pomeriggio in bikini era proprio ciò che ci voleva.

La giocatrice, negli ultimi tempi, ha fatto molto parlare di sé. Dopo un debutto nelle competizioni professionistiche molto promettente, è andata incontro a diversi alti e bassi scendendo progressivamente di posizione nel ranking mondiale. L’atleta non smette mai di avere gli occhi puntati addosso e non solo per la sua carriera altalenante. Gli scatti che condivide sui socia, infatti, finiscono sempre col lasciare tutti senza respiro.

Classe 1994, la tennista canadese è stata per molto tempo una vera e propria promessa per il suo Paese d’origine. Eugenie Bouchard ha dimostrato fin da bambina di avere un impressionante talento, riscuotendo ottimi risultati a livello juniores prima di approdare nel circuito professionistico. Il 2014 è stato senza ombra di dubbio il suo anno migliore: ha scalato la classifica mondiale, arrivando al quinto posto del ranking.

Soprannominata Genie, la campionessa ha raggiunto grandi soddisfazioni facendosi conoscere a livello internazionale per i suoi traguardi. Tuttavia, negli anni successivi ha dovuto far fronte a sempre più sconfitte, uscendo dalle prime posizioni della classifica. La tennista ha riportato diversi infortuni, che l’hanno tenuta lontana dal campo per lunghi periodi di tempo.

Tennis, Eugenie Bouchard e il “giorno dopo”: le foto in bikini sono incantevoli

L’anno scorso l’atleta è tornata in campo dopo aver trascorso più di un anno lontana dai match per via di un infortunio alla spalla. Genie si è dovuta sottoporre ad un intervento di chirurgia e seguire la riabilitazione prima di rimettersi in gioco. Negli scorsi mesi, ha sorpreso i tifosi aggiudicandosi la vittoria di un match in occasione del Madrid Open dopo tanto tempo.

Mentre in questi giorni la giocatrice ha avuto una nuova soddisfazione: è stata invitata ai prestigiosi Espy Awards, dove ha sfoggiato un look da vera e proprie Barbie (come affermato da lei stessa su Instagram), optando per un abito di colore fucsia, che ha abbinato ad un paio di sandali con tacco e mini bag molto chic.

Genie è sempre attivissima sui social e non ha ovviamente mancato di condividere il suo outfit – e la sua emozione – con i follower. La tennista, che non rinuncia mai all’ironia, ci ha tenuto anche a mostrare il “giorno dopo” ai suoi fan, con una serie di storie in cui è possibile vederla nella sua abitazione mentre si gode un po’ di meritato riposo in bikini con una sfilza di piatti sfiziosi davanti a sé.

La “vita da Barbie”, a quanto pare, non è affatto come si immagina: tra allenamenti, match ed eventi, gli impegni sono sempre tanti per la giocatrice. Una giornata all’insegna del relax e del sole era proprio ciò di cui aveva bisogno. E mentre lei si è concessa un giorno di pausa, il web ha perso la testa davanti alla sua foto in costume. Nonostante la stanchezza, Genie non perde mai il suo fascino.